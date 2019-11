Whisky | tour delle migliori distillerie scozzesi

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Tra le attrazioni principali della Scozia vi sono certamente ledi. Lo Scotch e in particolare i pregiati Single Malt, sono distillati straordinari, ognuno con caratteristiche proprie. E visitare i luoghi dove sono prodotti è un’esperienza davvero unica. Non solo per gli appassionati e i collezionisti di. Intanto, qui è possibile gustare ancheche non sono in commercio in Italia oppure bottiglie particolarmente rare. Le, inoltre consentono di compiere dei percorsi di degustazione difficili da ripetere altrove. IslayLeancora attive in Scozia sono meno di un centinaio, eppure sopravvivono alcune rarissime riserve discozzese, per lo più accessibili ai collezionisti. Ma non solo. Ci sonoche chiudono l’attività solo temporaneamente e magari riaprono a distanza di anni. Le ...