MotoGp – Il ritiro di Jorge Lorenzo ed i test di Valencia | Dovizioso ammette | “dobbiamo

Marc Marquez MotoGp - GP Valencia 2019 : “Sorpreso dal ritiro di Lorenzo. Cercherò di godermi questa gara senza pressioni” : Ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna) assisteremo all’ultimo giorno di “scuola” per i piloti della MotoGP. Marc Marquez, con i suoi titoli mondiali in tasca, ha voglia di aggiornare ulteriormente le proprie statistiche: 11 vittorie e ai 17 podi stagionali. Allargando il discorso, giusto citare gli 81 GP vinti in totale, le 133 occasioni nella top-3 e le ...

MotoGp - Jorge Lorenzo annuncia ritiro : 17.26 "Questa sarà la mia ultima gara e poi lascio come pilota professionista, non è facile, ma ho deciso così". Jorge Lorenzo dà l'addio alla MotoGp. Il cinque volte campione del mondo lo annuncia a Valencia. "Ci sono 4 cose importanti nella vita di un pilota -ha detto- l' inizio, la prima vittoria, il primo mondiale e il ritiro" "Ho avuto un brutto incidente a Montmelò e dopo qualche giorno un'altra caduta.Mentre rotolavo sull'asfalto ho ...

Jorge Lorenzo annuncia il proprio ritiro - in carriera ha vinto tre mondiali di MotoGp : Jorge Lorenzo ha annunciato oggi, con una conferenza stampa straordinaria, il suo ritiro dalla MotoGP. Il pilota spagnolo, classe 1987, correrà la sua ultima gara il prossimo weekend, nell'ultima corsa della stagione motociclistica 2019 a Valencia. "Questa sarà la mia ultima gara e poi lascio come pilota professionista, non è facile ma ho deciso così" ha detto il campione spagnolo in una conferenza stampa convocata nelle scorse ore. ...

MotoGp - Marquez cade dalle nuvole : “ho saputo del ritiro di Lorenzo in conferenza. Jorge coraggioso? Fosse stato un altro…” : Il campione del mondo ha rivelato di aver saputo del ritiro di Lorenzo nel corso della conferenza stampa di oggi Difficile credergli, eppure Marc Marquez è venuto a conoscenza del ritiro di Jorge Lorenzo nella conferenza stampa di oggi, quando il maiorchino ha rivelato al mondo la sua intenzione di dire basta. AFP/LaPresse Un indizio che conferma, se Fosse vero, un rapporto ai minimi termini tra il campione del mondo e l’ex Yamaha, ...

MotoGp - Jorge Lorenzo annuncia il ritiro : A pochi giorni dall’ultima gara stagionale del Motomondiale, in programma a Valencia, è arrivato un annuncio che forse qualcuno si sarebbe aspettato, ma che inevitabilmente scuote il paddock: Jorge Lorenzo ha deciso di concludere la sua carriera. La scelta arriva al termine della sua prima stagione con la Honda, che aveva deciso di creare un […] L'articolo MotoGp, Jorge Lorenzo annuncia il ritiro è stato realizzato da Calcio e ...

MotoGp - Valentino Rossi traccia il proprio futuro : il Dottore parla del suo ritiro ed esalta Quartararo : Il pilota della Yamaha ha parlato del proprio futuro, sottolineando come tutta dipenda dalla pRossima stagione e dai risultati che otterrà Una stagione sta per terminare, ma un’altra è subito pronta a cominciare con i primi test ufficiali che si terranno sul circuito di Valencia, lo stesso su cui si correrà l’ultimo Gran Premio del Mondiale 2019. AFP/LaPresse Valentino Rossi è già concentrato sul 2020, un anno importante che ...

MotoGp – Dovizioso sincero : “Marquez sembra imbattibile ma non ci perdo il sonno. Ritiro Jorge Lorenzo? Dico… “ : Andrea Dovizioso si complimenta con Marquez dal palco del Festival dello Sport di Trento: il pilota Ducati commenta anche la pessima stagione dell’ex compagno di scuderia Jorge Lorenzo Per l’ennesimo anno Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare di guardare Marc Marquez festeggiare la vittoria nel Motomondiale. Dopo averlo inseguito per tutta la stagione, senza mai riuscire ad avvicinarsi più di tanto, il pilota Ducati si è ...