LIVE Berrettini-Thiem 5-6 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | controbreak dell’austriaco che si

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Va bene a rete questa volta l’austriaco e Matteo va corto col tentativo di slice. 4-0 Nuovamente a rete, finora assente in questo tie-break. 3-0 BELLISSIMO SLICE LUNGOLINEA IN CONTROPIEDE! 2-0 A rete il rovescio mancino di. 1-0 Out il dritto dell’austriaco, mini break azzurro. 6-6 Si va al tie-break!! Grande dritto a incrociare per Matteo e non va il passante dell’austriaco. 40-15 Altra prima vincente!! 30-15 Prima vincente ad uscire per! 15-15 Out la risposta dicol rovescio. 0-15 Doppio fallo per Matteo, il primo della partita. 6-5 Prima vincente. A-40 Bravo l’austriaco a servire forte e ad aprirsi bene il campo per chiudere col dritto a una mano. 40-40 Gioca lo slice Matteo eva lungo col dritto a una mano. 40-30 Ancora incisivo col drittoche prende in ...

federtennis : A Londra è il momento di #Berrettini contro Thiem! Segui il match sul nostro live score ?? - MarcoMassimili6 : RT @SuperTennisTv: Matteo Berrettini scende in campo a Londra per il suo ultimo match delle #ATPFinals 2019! Segui la sfida con Thiem sul… - DariaVampy : RT @SuperTennisTv: Matteo Berrettini scende in campo a Londra per il suo ultimo match delle #ATPFinals 2019! Segui la sfida con Thiem sul… -