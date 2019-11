Inter | probabile interesse per Allan | il Napoli potrebbe cederlo in cambio di Vecino

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Uno dei giocatori chefare molto comodo all'di Antonio Conte è. Il giocatore brasiliano non sta passando un buon momento con la maglia deldire addio molto presto. Il giocatore è tra quelli finiti maggiormente nel mirino delle critiche nelle ultime settimane per la crisi di risultati che sta attanagliando la squadra di Carlo Ancelotti. Nei giorni scorsi vi è stato un brutto episodio che ha coinvolto la famiglia del centrocampista brasiliano, con alcuni malviventi che hanno fatto irruzione in casa sua. A seguito dello spiacevole fatto, la moglie diavrebbe deciso di andare a vivere in albergo con i suoi figli. Così, il brasilianofare di tutto per andare via da. Ad approfittare della situazione e della volontà del giocatore di lasciareessere l'. Nelle ultime ore, infatti, la dirigenza nerazzurra avrebbe ...

GarauPina : @Polidanyiel @Inter Probabile, ma l'Atalanta non te lo cederà di certo a Gennaio. Tu quanto spenderesti per il sergente? - auxwolf : @ilcoccodrillo77 @Filoribs perché no? la juve è sopravalutata e spinta dai media. il contrario dell’inter. l’uscita… - Agato_Agato : RT @Claudio52224306: La probabile vittoria dell' Inter oggi servirà solo a mascherare le enormi difficoltà che hanno e allungherà l' agonia -