Il «nunchi» è il segreto del successo per i coreani

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Si chiama «»: la chiave del, per i, è una qualità che permette, a chi la possiede e la coltiva, di trarre il meglio da ogni contesto in cui ci si trova e di avere. Si tratta dell'«arte di comprendere ciò che la gente pensa e sente», un concetto coreano tradizionale che indica la consapevolezza situazionale. Ne parla, nel suo nuovo libro, The Power of: The Korean Secret to Happiness and Success, la giornalista coreana Euny Hong. Il, secondo lei, è una caratteristica che possiedono le persone sensibili alle dinamiche dei gruppi. Icercano di instillarlo nei loro bambini, che apprendono che cosa sia quando hanno appena tre anni. «Di solito, però, allora lo imparano in negativo», spiega l’autrice. «Ad esempio, se tutti sono in piedi sul lato destro di una scala ...