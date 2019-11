F1 | GP Brasile 2019 | la Ferrari vuole rialzarsi dopo la debacle di Austin per preparare

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Penultimo appuntamento della stagione alle porte per il Mondiale di Formula 1, che si appresta ad affrontare ad Interlagos il Gran Premio del. Con entrambi i titoli iridati in palio assegnati a Mercedes (costruttori) e a Lewis Hamilton (piloti), i team del circus vogliono sicuramente chiudere nel migliore dei modi il campionato in corso per raccogliere dati importanti su cui lavorare in ottica 2020. Per quanto riguarda il Mondiale piloti, è ancora apertissima la lotta per la terza posizione in classifica alle spalle di Hamilton e Bottas con Charles Leclerc attualmente a +14 su Max Verstappen e +19 sul compagno di squadra Sebastian Vettel. Il monegasco classe 1997, protagonista di una prima stagione inal di sopra delle aspettative, dovrà però faticare parecchio per difendere il podio iridato dato che insconterà in griglia di partenza una penalità di dieci ...

