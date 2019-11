Sentenza Cucchi - sollievo della famiglia : “Ci sono voluti 10 anni - Stefano ora riposa in pace” : "Ci sono voluti 10 anni ma ora Stefano può riposare in pace" così ha dichiarato Rita Calore, la mamma di Stefano dopo al Sentenza di condanna per i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. "Non volevamo un colpevole, volevamo i colpevoli e finalmente dopo 10 anni li abbiamo. Questa Sentenza parla chiaro a tutti", ha aggiunto il papà di Stefano, Giovanni Cucchi.Continua a leggere

Cucchi - 12 anni ai due carabinieri del pestaggio : omicidio preterintenzionale. Ilaria : «Stefano può riposare in pace» : Cucchi, condanna a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale per due carabinieri: Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. L'imputato-teste Francesco Tedesco è...

Processo Cucchi bis : 12 anni per omicidio a carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro : Roma – I giudici della I Corte d’Assise del Tribunale di Roma, presieduta da Vincenzo Capozza, hanno condannato a 12 anni i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel reparto penitenziario dell’ospedale Pertini il 22 ottobre 2009, una settimana dopo il suo arresto per possesso di droga nella notte tra il 15 e 16 ottobre. I carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele ...

Stefano Cucchi "è stato ucciso" : dodici anni di carcere per due carabinieri - medici asssolti : Condannati per omicidio preterintenzionale a 12 anni di carcere i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. L'accusa ne aveva chiesti 18. Insomma, Stefano Cucchi è stato ucciso. Assolto dall'accusa di omicidio invece Francesco Tedesco, l'imputato divenuto poi testimone che con le sue

Processi Cucchi : 12 anni a due carabinieri - prescrizione per 4 medici : Doppia sentenza per il caso Cucchi. medici e carabinieri alla sbarra in due diversi Processi. Per i carabinieri che ebbero in custodia Stefano Cucchi nell’ottobre del 2009 condanne a 12 anni di carcere. I militari Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo erano imputati di omicidio preterintenzionale e l’accusa aveva chiesto 18 anni. Secondo la sentenza dunque Stefano Cucchi fu picchiato in caserma e morì per le ferite riportate. I ...

Caso Cucchi - processo ai carabinieri : 12 anni a due militari : Gianni Carotenuto Il Tribunale di Roma ha condannato a 12 anni di carcere i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro per la morte di Stefano Cucchi. L'accusa era di omicidio preterintenzionale. Assolti cinque medici (quattro per prescrizione) Si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per quattro medici dell'ospedale Sandro Pertini e l'assoluzione per un quinto medico, il terzo ...

Cucchi - 12 anni ai due carabinieri del pestaggio : omicidio preterintenzionale. Ilaria : «Stefano può riposare in pace : Cucchi, carabinieri condannati: condanna a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale per due militari dell'Arma. I due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro...

Cucchi - 12 anni ai due carabinieri del pestaggio : omicidio preterintenzionale. Ilaria : «Stefano può riposare in pace : Cucchi, carabinieri condannati: condanna a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale per due militari dell'Arma. I due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro...

Stefano Cucchi - la sentenza : due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio. Il Maresciallo Mandolini a 3 anni e 8 mesi per falso. Ilaria : «Ora potrà riposare in pace». : La sentenza del processo per il depistaggio della vicenda di Stefano Cucchi è arrivata: i due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio...

Sentenza Cucchi - fu omicidio : 12 anni ai carabinieri che lo picchiarono : D’Alessandro e Di Bernardo colpevoli di omicidio preterintenzionale, la Procura aveva chiesto 18 anni. Tre anni al maresciallo Mandolini che coprì il pestaggio, due e sei mesi a Tedesco che li denunciò in aula

Cucchi - sentenza : 12 anni ai carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro : I due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per la morte di Stefano Cucchi. L'imputato-teste Francesco Tedesco è stato condannato a due anni e sei mesi per falso ed è stato assolto dall'accusa di omicidio preterintenzionale.

Cucchi - due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale : Stefano Cucchi morì il 22 ottobre 2009 mentre era in regime di custodia cautelare. La famiglia: "Ci sono voluti dieci anni...

Processo Cucchi - la sentenza : due carabinieri condannati a 12 anni : I due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel Processo per la morte di Stefano Cucchi. È quanto deciso dai giudici della Corte d’assise di Roma. L’imputato diventato teste dell’accusa Francesco Tedesco è stato condannato a due anni e sei mesi per falso ed è stato assolto dall’accusa di omicidio. Le richieste dell’accusa con pene fino a 18 anni ...

Cucchi - condannati a 12 anni i carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro : omicidio preterintenzionale : È appena arrivata la sentenza per i cinque carabinieri imputati nel processo bis per la morte di Stefano Cucchi: condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale i militari Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro e assolto Francesco Tedesco.Continua a leggere