Clementino parla di un disco con Ensi | ' Io e lui insieme facciamo paura'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ieri sera, attualmente in rampa di lancio con la riedizione del suo ultimo album 'Clash', intitolata 'Clash Again', ha portato sul palco dei Magazzini Generali di Milano il suo show. La serata è stata arricchita dalla presenza di numerosissimi ospiti che si sono alternati sul palco, affiancando lo storico rapper e freestyler torinese....

HyunMoon_ : RT @justrooxyWords_: Questo è un colpo basso, anzi bassissimo Clemente. No vabbè, che meraviglia ???? Quindi spero, prima o poi, ci sarà un… - Elena_Lo_Bue : RT @justrooxyWords_: Questo è un colpo basso, anzi bassissimo Clemente. No vabbè, che meraviglia ???? Quindi spero, prima o poi, ci sarà un… - graphicmarina : RT @justrooxyWords_: Questo è un colpo basso, anzi bassissimo Clemente. No vabbè, che meraviglia ???? Quindi spero, prima o poi, ci sarà un… -