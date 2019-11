Un direttore d’orchestra famoso ti racconta il suo mestiere

Fonte : wired

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Nel 2008, il New York Times definiva l’organista ed’orchestra e coro Kent Tritle “la più luminosa stella nel mondo della musica corale newyorkese”. Non male, vero? In questo video, tra le mura della splendida cattedrale di Saint John the Divine a New York, Tritle spiega quali sono le sfide che unaffronta ogni volta che si trova a condurre un coro (o un’orchestra). Se il tutto da profani vi appare un po’ misterioso, non avete tutti i torti: Tritle riconosce che è proprio così, anche se alla fine si tratta di fare tante cose simultaneamente – e farle bene. Bisogna certamente avere idee chiare sul senso del tempo e soprattutto saperle comunicare agli altri, creando un canale aperto dove la personale interpretazione della musica possa fluire. Anche restare nel tempo non è facile: anzi è una grande sfida, spesso ostacolata anche dal contesto e ...

