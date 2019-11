Tampon Tax | bocciato in Commissione l' emendamento di Laura Boldrini

Tampon Tax - l’emendamento per l’abbassamento dell’Iva sugli assorbenti giudicato “inammissibile” : Già l'anno scorso il Partito democratico aveva presentato un emendamento per una Tampon Tax al 10%. Tuttavia, anche in quell'occasione la misura non era passata: la Commissione Bilancio aveva respinto la mozione in quanto non c'erano abbastanza coperture. Oggi la commissione Finanze del Senato ha giudicato inammissibile l'emendamento al decreto Fiscale di Laura Boldrini per ridurre l'Iva sugli assorbenti.Continua a leggere

Tampon Tax - proposta per abbassare Iva sugli assorbenti al 10%. Boldrini : ‘Azione bipartisan’ : “Un’azione bipartisan” per abolire la Tampon tax: le donne della maggioranza hanno sottoscritto un emendamento al decreto legge sul fisco che chiede di abbassare l’Iva sugli assorbenti. Il documento, presentato in commissione Finanze alla Camera dal Partito Democratico, chiede in particolare di applicare su “prodotti sanitari e igienici femminili, quali Tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne ...

Tampon Tax - assorbenti detassati in Germania : non saranno più beni di lusso. La legge cambiata (anche) da una petizione : assorbenti detassati in Germania a partire dal prossimo anno. Lo ha fatto sapere il governo di Berlino: dal primo gennaio 2020 l’Iva passerà dal 19% (quella prevista per le merci di lusso, come sigarette e vino) al 7% (la quota prevista per i prodotti di necessità giornaliera). A influenzare la decisione dell’esecutivo tedesco una petizione online, lanciata dalle attiviste Nanna-Josephine Roloff e Yasemin Kotra e rivolta al ...