Noleggio a lungo termine - Il mercato cresce anche a ottobre

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Malgrado lo spettro della tassa sulle auto aziendali inserita nella Legge di Bilancio, ilcontinua il suo trend positivo. Dopo un settembre eccezionale (+37,7%), ilha chiusoa +29,97%, portando il cumulato annuo a +3,42%, per una quota complessiva di 236.876 vetture. Nel mese scorso lNlt ha immatricolato 23.675 autovetture contro le 18.216 di2018, ossia 5.459 in più. I veicoli commerciali leggeri vedono invece un mese negativo, terminato a -17,61%. Che significa 738 nuove targhe in meno rispetto alle 4.190 registrate un anno fa nello stesso periodo. Tuttavia,in questo caso il cumulato 2019 risulta in crescita: dell1,01% (349 unità in più) secondo i dati elaborati da Dataforce in base alle informazioni del del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dellAci.Crescono ...

