Mercato Juventus | da Emre Can a Perin | le ultimissime sulle cessioni!

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 13 novembre 2019)– Paratici è già a lavoro per snellire la rosa e prendere qualcuno di livello internazionale a gennaio (Pogba o Rakitic i nomi più vicini alla). Purtroppo però deve prima liberarsi degli esuberi di questa estate. Non solo Manduzkic. Lacercherà nella finestra invernale di calciodi liberarsi di altri giocatori per snellire una rosa extralarge e risolvere tutti i casi spinosi all’interno dell’ambiente come per esempioCan, Pjaca,ed altri., le cessioni di gennaio Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il primo nome sulla lista dei partenti è quello diCan. Il tedesco, escluso dalla lista Champions,non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nemmeno in Serie A e le sirene della Premier League tornano a suonare. Leggi anche: Ronaldo, Santo smentisce ...

