Lunedì indetto sciopero linee Roma Tpl

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019)– Lunedi’ 18 novembredi bus periferiche a rischio per lodi 24 oretra i lavoratori della societa’Tpl dal sindacato Usb e, solo in una delle aziende consorziate, dalla Fast Confsal. Durante la protesta saranno osservate le fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. La protesta non interessera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio. L'articoloTpl proviene daDailyNews.

GHERARDIMAURO1 : RT @Terzobinarioit: Sciopero Cotral in arrivo - Agenzia_Dire : Lunedì #18novembre indetto sciopero dei mezzi di 24 ore. -