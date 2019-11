Lorella Cuccarini | ospite choc | “Non rompano i cogl…” Gelo in diretta

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 13 novembre 2019) La vita in, Sgarbi: “Noni cogl…”.non commenta Oggi è stato un giorno davvero molto brutto per Venezia e per il Veneto in generale. Difatti l’acqua alta ha invaso la città lagunare più famosa al Mondo, creando non pochi disagi e danni inestimabili. Di questo argomento oggie Alberto Matano hanno parlato abbondantemente nel corso della loro trasmissione con vari ospiti, tra i quali il politico e critico d’arte Vittorio Sgarbi. E proprio quest’ultimo ha fatto un’uscitache ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? L’indomabile intellettuale, parlando dell’acqua alta a Venezia e dell’opera incompiuta del Mose che avrebbe potuto evitare questo disastro, è sbottato nel vero senso della parola, asserendo: “Mancano solo 5 milioni di euro per ultimare ...

zazoomblog : Raffaella Carrà pesanti critiche a Lorella Cuccarini poi svela le sue conduttrici preferite - #Raffaella #Carrà… - barbaragagliar8 : RT @LaPrimaManina: Ascolti Tv: Sagramola supera Cuccarini-Matano. Geo, RAI 3, batte La Vita in Diretta. Mi sa che Lorella non è più la più… - Diamante23 : RT @LaPrimaManina: Ascolti Tv: Sagramola supera Cuccarini-Matano. Geo, RAI 3, batte La Vita in Diretta. Mi sa che Lorella non è più la più… -