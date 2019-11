LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo | Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA | 47-28 | a

LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : 39-12 - dopo 15 minuti una sola squadra in campo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – SASSARI: Evans 8; STRASBURGO: York 11 Sbaglia la tripla Serron, finiscono così i primi 20 minuti con un ampio vantaggio in favore della Dinamo 47-28 Tripla di York, è la sua terza. Ultima azione del quarto per Sassari, ne avrà un’altra Strasburgo 47-25 Spissu riceve il contropiede da Pierre, fa saltare l’uomo e appoggia 45-25 Bellissima penetrazione di Pierre che ...

TOP SCORER – SASSARI: Evans 8; STRASBURGO: Dallo, Scrubb, Traoré, Serron, York 2 25-10 CURTIS JERRELLS! Spara la tripla sulla sirena, il classico del numero 55 colpisce dopo i primi 10 minuti! 22-10 Evans approfitta ancora delle concessioni della difesa di Strasburgo per realizzare 20-10 Prende la linea di fondo Scrubb e realizza Ultimo minuto del primo quarto 20-8 Trice in ...

12-4 1/2 Bilan Si torna in campo con due tiri liberi per Bilan Splendida palla di Evans per Bilan, fatta passare dietro la schiena di Grant: c'è fallo sul croato. Time out chiamato da Vincent Collet 11-4 PIERRE! Parziale 9-0 Sassari aperto 9-4 Sbaglia Pierre in transizione veloce, raccoglie Evans che appoggia al vetro 7-4 VITALI DA TRE! Va avanti Sassari dopo 3'30" Sbaglia ...

Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA: La presentazione della sfida di stasera – Torun-Sassari – PAOK Salonicco-Brindisi di ieri Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta partita della Dinamo Sassari in basketball Champions League per l'edizione 2019-2020. Arriva in Sardegna il SIG Strasburgo. Per la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco l'obiettivo è di consolidare la positiva situazione di classifica, con tre ...

Venezia-Dinamo Sassari basket - Serie A in DIRETTA: Presentazione della giornata di Serie A – Programma, tv e streaming dell'ottava giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Dinamo Sassari, ottava giornata della Serie A di basket 2019-2020. La sfida del Palasport Giuseppe Taliercio si presenta come il piatto forte della domenica, con lo scontro tra due squadre che ambiscono ai playoff. In campionato la ...

Torun-Dinamo Sassari 95-113 - Champions League basket in DIRETTA: Finisce qua, risultato 113 a 95 per la Dinamo Sassari. I sardi hanno piazzato un parziale di 32-15 nell'ultimo periodo che ha consentito loro di vincere con ampio margine questo incontro. 95-113 Spissu col layup del +18 sulla sirena di fine partita. 95-111 Gioco da tre punti di Stefano Gentile. 95-108 Bomba di Diduszko. 92-108 Layup vincente di Evans. 92-106 Sesta bomba della partita di ...

Torun-Dinamo Sassari 80-89 - Champions League basket in DIRETTA: 84-101 1/2 ai liberi di Gentile. parziale di 20-4 per Sassari, fin qui, nel 4/4. 84-100 BOMBA DI JERRELLS! +16 Sassari a meno di quattro minuti dalla fine. 84-97 Schiacciatona di Pierre! 84-95 Due punti per Wright. 82-95 Ancora Jerrells! Entrata e sottomano vincente per l'ex Olimpia Milano. 82-93 Jerrells risponde con il jumper. 82-91 Due punti per Wright. 80-91 McLean prende il rimbalzo ...

Torun-Dinamo Sassari 80-89 - Champions League basket in DIRETTA: 80-89 Bomba di Evans, +9 Sassari. 80-86 Curtis Jerrells da tre! Su assist di un gigantesco Spissu. 80-83 McLean ruba palla a Hornsby e Gentile segna il layup del +3 Sassari. Terzo quarto che va in archivio sull'80-81 in favore di Sassari. 80-81 Jerrells su assist di Spissu a due secondo dalla fine del quarto. 80-79 2/2 ai liberi di Wright. 78-79 Tecnico a Pozzecco e Wright segna il ...

Torun-Dinamo Sassari 52-53 - Champions League basket in DIRETTA: Finisce qua il secondo quarto. I polacchi tornano sotto con 33 punti in 10 minuti, ma Sassari è ancora avanti di uno. 52-53 Ancora Evans e Sassari torna avanti. 52-51 Due punti per Evans. 52-49 Layup di Hornsby. 50-49 Aminu è incontenibile. Prima prende due rimbalzi offensivi, poi segna da sotto dopo una persa di Spissu. 48-49 Bilan corregge il suo stesso errore da sotto. 48-47 Primo vantaggio ...

Torun-Dinamo Sassari 32-39 - Champions League basket in DIRETTA: 36-39 Aminu segna il canestro del -3 Torun e coach Pozzecco chiama un altro time out. 34-39 Weaver ruba palla dalle mani di Pierre e Hornsby conclude il contropiede con una schiacciata. 32-29 Layup di Cel su assist di Aminu. 30-39 Due liberi a bersaglio per McLean. 30-37 Layup di Grochowski e Pozzecco chiama time out. 28-37 Sorokas da tre! 28-34 Un altro jump shot vincente per Hornsby. 26-34 ...

Torun-Dinamo Sassari 19-26 - Champions League basket in DIRETTA: 24-31 E Pierre risponde a tono! 24-28 Un'altra tripla per Cel. 21-28 Layup vincente di Gentile. 21-26 Hornsby apre le marcature nel secondo quarto. Finisce qua il primo quarto con Sassari avanti di 7. 19-26 Sorakas con il jumper. 19-24 Bomba di Cel! Il Torun torna sotto. 16-24 Due punti di Hornsby su assist di Perka. 14-24 1/2 ai liberi, invece, per Vitali. 14-23 Due liberi a segno per ...

Torun-Dinamo Sassari 7-12 - Champions League basket in DIRETTA: 12-18 Bilan per Evans che segna in sottomano e Torun chiama time out. 12-16 Gancio di Bilan! 12-14 Bomba di Perka. 9-14 Evans risponde immediatamente. 9-12 Layup di Wright. 7-12 Evans prende il rimbalzo in attacco e segna. 7-10 Schiacciatona di Bilan, innescato da Vitali. 7-8 Rubata e canestro in contropiede di Wright. 5-8 Tanti turnover e tanti falli per i padroni di casa, ma Sassari ne ...