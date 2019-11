Illuminate su Rai 3 l’ultimo appuntamento con Violante Placido per raccontare Marisa

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 13 novembre 2019)su Rai 3 giovedì 14 novembreraccontaBellisario Quarto e ultimocongiovedì 14 novembre in seconda serata.attrice e narratrice del docu-film “Bellisario – Gentlemen and” dedicato alla dirigente d’aziendaBellisario. A guidare il racconto del quarto e ultimo docu-film diretto da Emanuele Imbucci, è l‘attriceche attraverso la raccolta di preziose testimonianze, racconta la straordinaria avventura diBellisario ripercorrendo gli eventi più significativi della carriera di una donna che con coraggio e determinazione si è fatta largo in un mondo fin ad allora maschile. La capacità di raccogliere le sfide e vincerle, una visione imprenditoriale pioneristica unita alla passione per l’innovazione e per la tecnologia, sono solo alcuni dei tratti distintivi della Bellisario ...

lusurpateur_ : Stasera Rai 3 ha dedicato uno speciale a Virna Lisi. Quando la vedo o sento fare il suo nome, la mia mente vola sem… - MarianCapelli : RT @massimissimo89: Fiorello? Carrà? Celentano? La vera star è in onda adesso su Rai 3: Virna Lisi! Bellissimo omaggio ???? #Illuminate -