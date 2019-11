ATP Finals – Federer non ha paura di Djokovic | “ci sono voluti giorni per dimenticare

ATP Finals 2019 oggi in tv : orari - programma - streaming e calendario delle partite (13 novembre) : La quarta giornata delle ATP Finals 2019 di tennis sarà riservata al secondo turno di incontri del Gruppo Agassi. A dare il via alle danze sarà il n.1 del mondo Rafael Nadal, costretto a vincere contro il russo Danill Medvedev (n.4 del ranking), vista la sconfitta all’esordio contro il tedesco Alexander Zverev. L’iberico, contro il teutonico, non è parso al top della condizione, ma vorrà di sicuro riscattarsi contro il russo, ...

Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Si giocano oggi la terza e la quarta partita del raggruppamento dedicato ad Andre Agassi della fase a gironi delle ATP Finals di Londra e la prima ad andare in scena, nella sessione pomeridiana, sarà quella tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev. I due giocano l’uno contro l’altro perché hanno entrambi perso le loro prime partite del girone, rispettivamente contro Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Il 33enne fuoriclasse maiorchino, ...

Tsitsipas-Zverev - ATP Finals 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Seconda uscita alla O2 Arena di Londra per Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev all’interno delle ATP Finals 2019. Si affrontano i due vincitori del primo match del gruppo dedicato ad Andre Agassi: il greco ha superato all’esordio il russo Daniil Medvedev per 7-6(5) 6-4, mentre il tedesco si è sbarazzato di un opaco Rafael Nadal per 6-2 6-4. Sono quattro i precedenti tra i due giocatori, con tre vittorie a una in favore di ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Thiem vince un’epica battaglia con Djokovic. L’austriaco è in semifinale - per il serbo spareggio con Federer : Dominic Thiem è il primo semifinalista delle ATP Finals 2019. Dopo Roger Federer, L’austriaco batte anche Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. E’ un match incredibile, uno dei più belli di tutta la stagione, a consegnare a Thiem la prima semifinale della carriera al Masters. Per il serbo adesso ci sarà un attesissimo scontro diretto da dentro o fuori con lo ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Thiem vince un’epica battaglia con Djokovic. L’austriaco è in semifinale - per il serbo spareggio con Federer : Dominic Thiem è il primo semifinalista delle ATP Finals 2019. Dopo Roger Federer, l’austriaco batte anche Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. E’ un match incredibile, uno dei più belli di tutta la stagione, a consegnare a Thiem la prima semifinale della carriera al Masters. Per il serbo adesso ci sarà un attesissimo scontro diretto da dentro o fuori con lo ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Thiem vince un’epica battaglia con Djokovic. L’austriaco è in semifinale - per il serbo spareggio con Federer : Dominic Thiem è il primo semifinalista delle ATP Finals 2019. Dopo Roger Federer, l’austriaco batte anche Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. E’ stato un match incredibile, uno dei più belli di tutta la stagione, con Thiem che centra la sua prima semifinale della carriera al Masters. Per Novak Djokovic adesso ci sarà un attesissimo scontro diretto da dentro o fuori con ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 6-7 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco vince il girone. Eliminato Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 5-7 FINISCE QUI! THIEM BATTE ANCHE DJOKOVIC! AUSTRIACO IN SEMIFINALE! 6-5 NOLE NON MOLLA! Altra chance per l’austriaco ma sul servizio avversario. 6-4 CHE RISCHIO DI THIEM! L’austriaco non chiude con la volée e poi pazza lo smash sulla riga. 4-5 SORPASSO DI THIEM! L’AUSTRIACO PIAZZA IL MINI-BREAK! 4-4 vinceNTE DI THIEM! L’austriaco gioca di nuovo con ...

ATP Finals – Thiem mostruoso! Djokovic ko in rimonta - l’austriaco in vetta al gruppo Borg : Thiem stratosferico contro Djokovic: dopo Federer piegato anche il tennista serbo in rimonta Alle ATP Finals lo spettacolo è assicurato! Questa sera ad intrattenere gli appassionati del tennis ci hanno pensato Djokovic e Thiem, in una sfida mozzafiato. Dopo un primo set equilibrato, il tennista serbo è riuscito a portarsi in vantaggio, ma nel secondo set ha dovuto fare i conti con un giovane Thiem affamatissimo. L’austriaco ha ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 5-6 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : break dell’austriaco! Il #5 al mondo servirà per le semifinali. Eliminato Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Thiem aggredisce e chiude a rete! 0-30 THIEM SBAGLIA ANCORA! Diritto lungo: si scalda la O2 Arena. 5-6 break THIEM! L’austriaco servirà per andare in semifinale. 0-40 ERRORE DEL SERBO! TRE PALLE break PER THIEM! 0-30 Buona prima di Djokovic che poi non riesce a chiudere. 0-15 LA SPUNTA THIEM! Diritto lungolinea che lascia immobile Nole. 5-5 Thiem si salva in qualche modo dopo aver ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 5-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : si entra nelle fasi caldi del match. Eliminato Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 LA SPUNTA THIEM! Diritto lungolinea che lascia immobile Nole. 5-5 Thiem si salva in qualche modo dopo aver rischiato di far andare l’avversario a match point. AD-40 Estrema difesa di Djokovic sull’attacco di diritto di Thiem: voléee decisiva. 40-40 Gran risposta diagonale di Nole. 40-30 CHE RISCHIO DI THIEM! Il diritto pizzica la riga. 30-30 Risposta sui piedi di Nole: Thiem è ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 2-3 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : break dell’austriaco - eliminato Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Diritto lungo di Thiem: resta il break di distanza. 40-30 Rovescio profondo di Thiem: lento il serbo a rispondere. 40-15 Ancora una battuta vincente del balcanico che ha rotto le corde. 30-0 Slice in rete in risposta dell’austriaco. 15-0 Buona prima del serbo. 1-3 Chiude Thiem agevolmente al servizio restando avanti. 40-15 Spinge ancora l’austriaco: ottimo rovescio ...

ATP Finals 2019 - Matteo Berrettini eliminato : fatale il set vinto da Thiem contro Djokovic : Matteo Berrettini saluta le ATP Finals di tennis: sono appena svanite infatti le fievoli speranze di potersi qualificare alle semifinali. A condannare aritmeticamente il romano, anche se dovesse vincere giovedì per due set a zero contro Dominic Thiem, proprio il parziale vinto dall’austriaco nella sfida in corso contro il serbo Novak Djokovic. A questo punto, nella migliore delle ipotesi, Berrettini potrebbe arrivare ad avere una vittoria ...

ATP Finals – Svanita anche l’ultima speranza : Berrettini è ufficialmente fuori dai giochi : Matteo Berrettini ufficialmente fuori dalle ATP Finals: l’azzurro eliminato dal prestigioso torneo Matteo Berrettini aveva una sola chance di poter accedere alle semifinali delle ATP Finals: nonostante i due ko consecutivi contro Djokovic e Federer, l’azzurro numero 8 al mondo, poteva sperare in una combo perfetta per volare alla seconda fase del prestigioso torneo. Berrettini, per accedere in semifinale, doveva sperare in una ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 2-6 0-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco adopera il break in apertura di terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Buona prima dell’austriaco. 40-40 Bravissimo Thiem che trova il rovescio lungolinea. 40-AD TROPPO FRETTOLOSO THIEM! ALTRA CHANCE! 40-40 Stesso schema, questa volta di rovescio. 30-40 Buona prima di Thiem e chiusura di diritto. 15-40 LUNGO IL DIRITTO DI THIEM! DUE PALLE break NOLE! 15-15 Buona prima di Thiem. 0-15 Buona prima di Thiem ma Nole risponde con un interessnate ...