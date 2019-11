Arrestato il fondatore del Cirque du Soleil | “Coltivava marijuana sulla sua isola privata”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Coltivavasuaprivata – Nukutepipi – in mezzo all‘Oceano Pacifico. Guy Laliberte, co-della compagnia di spettacoli circensidu, è statonella Polinesia francese. In una dichiarazione, la compagnia di Laliberte, Lune Rouge, ha negato che il miliardario canadese stesse coltivando queste piantagioni per fini commerciali, ma, al contrario, ha ribadito che i motivi fossero “medici” o “strettamente personali”. Secondo la tv locale Polynesie Premiere, l’arresto è scattato dopo il fermo – alcune settimane fa – di un associato di Laliberte sul cui cellulare sono state trovate diverse foto della piantagione. L'articoloildeldu: “Coltivavasuaprivata” proviene da Il Fatto Quotidiano.

