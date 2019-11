Windows 10 | Microsoft rilascia November 2019 Update

Windows Insider : Microsoft chiude il canale Skip Ahead : Tramite il post dedicato alla build 19018 di Windows 10 20H1, Microsoft ha annunciato la chiusura del canale Skip Ahead del programma Windows Insider. Annuncio A partire da oggi, gli Insider che hanno optato per Skip Ahead saranno migrati al ramo di distribuzione Fast Ring. Ciò significa che l’opzione “Passa alla prossima versione di Windows” non sarà più presente in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Programma ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 : stampa degli elenchi [Insider] : Breve comunicato per informarvi che la versione per Windows 10 di Microsoft To-Do si è recentemente aggiornata per gli Insider introducendo la possibilità di stampare gli elenchi. Novità in questa versione stampa gli elenchi: nel menu con i tre puntini “…” è stata aggiunta una nuova opzione che consente di stampare gli elenchi. Nel file da stampare, oltre alle attività, sono presenti anche le sottoattività e le stelle che ...

Windows 10 obbliga a creare un account Microsoft per l’installazione - ma c’è il trucco : Disporre dell’account Microsoft sarà un requisito necessario per l’installazione della versione 1903 di Windows 10. Durante l’installazione dell’ultimo aggiornamento, infatti, è scomparsa l’opzione “account Offline”, che permetteva di creare un account locale di Windows per avviare l’installazione. È rimasto nella versione Professional di Windows, ma è scomparso da quella Home, usata dalla stragrande maggioranza ...