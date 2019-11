Verona : Gdf scova 240 lavoratori irregolari e in 'nero' (2) : (Adnkronos) - Il datore di lavoro è stato denunciato alla locale Autorità giudiziaria per l’omesso versamento di contributi (è prevista la reclusione fino a 3 anni). Sono state, inoltre, contestate sanzioni amministrative per oltre 320 mila euro (oltre 113 mila euro per violazioni alla normativa sul