Traffico Roma del 12-11-2019 ore 16 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA CASSIA TRA VIA MONTE PELOSO E GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI ANCHE IN USCITA DATRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO. RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEL FORO ITALICO IN ENTRATA A. TRAFFICATA VIA PINETA SACCHETTI CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA VIA TRIONFALE. E TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SAN CLETO PAPA VERSO LA CIRNCONVALLAZIONE. DISAGI PER L’INTENSOIN VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI UN INCIDENTE RALLENTA ILIN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI VILLINI STESSA SITUAZIONE IN VIALE GIULIO CESARE ALL’ALTEZZA DI VIA FABIO MASSIMO.. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ACAIA NEI PRESSI DI VIA VETULONIA ED IN VIA ISACCO NEWTON ALL’ALTEZZA DELLA ...

