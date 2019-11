Serie C | il Catanzaro punito per cori discriminatori dei tifosi

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) L’ultima giornata del campionato diC ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, il torneo entra sempre più nel vivo. Nel frattempo arriva un provvedimento del giudice sportivo nei confronti del: Cinquemila euro di multa al club calabrese per espressioni di discriminazione razziale. E’ quanto deciso nei confronti del club giallorosso perchè in occasione della partita Cavese-, valida per la quattordicesima giornata del Girone C, “uno sparuto gruppo di propri sostenitori (valutabile in 4/5 unita’, ndr) in campo avverso” si legge nella motivazione, “rivolgeva ad un calciatore di colore della squadra avversaria, che rientrava negli spogliatoi al termine della gara, espressioni di discriminazione razziale”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App ...

