Sei libri da leggere assolutamente quest' inverno

Il Bonus cultura per i 18enni verrà confermato anche per il 2020: la misura sarà rinnovata con lo stanziamento di 160 milioni di euro nella prossima manovra. I fondi saranno meno che in passato, ma l'obiettivo è quello di confermare la cifra di 500 euro da far spendere ai neo-maggiorenni per acquistare libri, biglietti di cinema, musei e teatri.