Sanchez e Iglesias firmano l' accordo per il governo in Spagna | Sarà

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Il leader socialista spagnolo Pedroe il leader di Podemos Pablohanno appena firmato al Congresso l’raggiunto per la formazione di undi coalizione.“Sono lieto di annunciare, insieme a, un pre-per formare undi coalizione progressista che copra l’esperienza del Psoe con il coraggio di Podemos. Questo è il miglior antidoto contro l’estrema destra”, ha dichiaratoin una conferenza stampa congiunta, nella quale ha aggiunto: “conti sulla mia lealtà”. Secondo quanto scrive El Pais il leader di Up sarà il vice del vertice dei socialisti nel nuovo esecutivo. Il premier uscente ha affermato: “Sarà unprogressista o niente. Unprogressista, che comprende le forze progressiste, che lavori per il progresso”. E ancora: ...

