Previsioni meteo 13 novembre | ancora temporali e neve in arrivo | le regioni in allerta

Le Previsioni meteo per mercoledì 13 novembre 2019 : La protezione civile ha diramato l'allerta meteo di colore arancione su parte della Basilicata. Permane l'avviso di...

Meteo - le Previsioni di mercoledì 13 novembre : Un minimo depressionario si è formato in mare aperto tra Sicilia e Sardegna formando un vero e proprio ciclone mediterraneo. Piogge torrenziali stanno interessando il Sud Italia con raffiche di scirocco molto violente. Il vento ha superato i 100 km orari con punte di 120 nel Salento. Nubifragi e allagamenti si sono registrati in Puglia e Basilicata con Matera in ginocchio per colate di fango. In Sicilia – in meno di 24 ore – gli accumuli ...

Previsioni meteo Napoli : forti piogge e venti impetuosi per l’arrivo del Ciclone Mediterraneo : Previsioni Meteo Napoli – Breve tregua concessa dal maltempo, con il beneficio aggiunto di essere stata concessa in coincidenza del trascorso weekend. Le condizioni del tempo, però, sono già visibilmente mutate, con l’arrivo di nubi e qualche prima pioggia anche sul capoluogo partenopeo, nella notte e in questa mattinata. Per il momento, tuttavia, si tratta di piogge non particolarmente significative, mediamente deboli, con accumulo ...

Meteo Roma : Previsioni per mercoledì 13 novembre : Meteo Roma: previsioni per mercoledì 13 novembre Instabilità diffusa nel corso delle ore diurne con piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata, mentre nella notte il tempo tornerà a peggiorare con le precipitazioni che interesseranno nuovamente la Capitale. Temperature comprese tra +10°C e +17°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 13 novembre Tempo generalmente instabile con piogge e acquazzoni ...

Previsioni meteo Piemonte : in arrivo forti piogge e neve a 400-500 metri : Arpa Piemonte prevede nei prossimi giorni nella regione un primo assaggio d’inverno: giovedì una perturbazione porterà “piogge diffuse e intense” e neve a 400-500 metri tra Basso Torinese, Cuneese e Astigiano, a 600-800 metri altrove, con temperature minime a 8 alla quota di 2000 metri. Venerdì le condizioni Meteo resteranno variabili, “con piogge sparse alternate a parziali schiarite nelle ore centrali della ...

Previsioni meteo Roma : nuove piogge in arrivo in settimana - tutti gli aggiornamenti : Previsioni Meteo Roma – Via vai di fronti sulla verticale Romana in un contesto che permane dichiaratamente instabile sul Mediterraneo centrale, per nuovi e continui apporti di aria umida e fredda nordatlantica. Dopo i rovesci e le piogge di ieri, con una media di 14/17 mm di accumulo sui vari quartieri, è intervenuta una pausa delle precipitazioni nella notte. Ma già, a ruota, un nuovo sistema depressionario in risalita dal basso Tirreno ...

Previsioni meteo Milano - freddo e pioggia ma il forte maltempo inizierà Giovedì sera con piogge per tutto il weekend : Previsioni Meteo Milano – L’entrata della nuova saccatura instabile sul Mediterraneo centro-occidentale, ha portato, nel corso della giornata di ieri, un’altra fase di deciso maltempo sul capoluogo lombardo. piogge e rovesci di un certo significato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali e ancora altri nella notte, per un accumulo complessivo in mattinata intorno ai 20/30 mm. Attualmente, cielo coperto con debole pioggia, e ...

Previsioni meteo Toscana : forte maltempo all’orizzonte : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 16 novembre. Domani nottetempo e al primo mattino molto nuvoloso con residue deboli piogge a carattere sparso sulle zone centrali, in esaurimento; tendenza al miglioramento nel corso della mattina con schiarite a partire dalle zone costiere in estensione alle zone interne. Venti: deboli o moderati di ponente o di maestrale su costa centrale e Arcipelago, deboli variabili nelle zone ...

Previsioni meteo Aeronautica Militare : forte maltempo da Nord a Sud - il bollettino fino al 18 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: sereno o parzialmente nuvoloso sul Piemonte, Valle D’Aosta e ponente ligure con nebbie in banchi sulle Pianure e valli, in dissolvimento; molto nuvoloso o coperto sulle restanti aree, con precipitazioni sparse più frequenti ed intense sulle coste adriatiche in estensione a tutto il settore ...

Previsioni meteo oggi 12 novembre : temporali e forti venti in tutta Italia : Il maltempo continua ad essere protagonista sull'Italia: una nuova perturbazione atlantica investirà tutto il Paese tra oggi e domani, dando luogo ad un’altra fase piovosa e molto turbolenta. Massima attenzione alle precipitazioni e alla ventilazione, soprattutto in prossimità delle coste. Piogge intense e abbondanti su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.Continua a leggere

Previsioni meteo - dopo la Tempesta Mediterranea arriva la NEVE : attenzione al maltempo del weekend 15-17 Novembre : Previsioni Meteo – E adesso arriva la NEVE! dopo la Tempesta Mediterranea che nelle prossime ore si intensificherà sull’Italia risalendo tutta la Penisola e portando il maltempo anche al Nord, a metà settimana tra Mercoledì 13 e Giovedì 14 avremo una breve tregua con ampie schiarite in tutto il Paese, seppur con persistenza di piogge e temporali in modo particolare nel Friuli Venezia Giulia e in Campania. Ma proprio da Giovedì sera ...

L'allerta rossa chiude le scuole : martedì con Previsioni meteo da incubo : Molti sindaci hanno chiuso le scuole dopo l'avviso della protezione civile che ha diramato L'allerta rossa per Calabria e...

Meteo - le Previsioni di martedì 12 novembre : Si intensificano le piogge iniziate lunedì 11 novembre, nelle prossime ore colpiranno quasi tutto lo stivale, ad eccezione delle regioni di Nord Ovest. Le temperature si manterranno sostanzialmente stabili, con un lieve rialzo sa segnalare per le regioni centrali. I venti saranno forti, provenienti da settentrione, con raffiche fino a burrasca forte sulle isole maggiori ma in rapida attenuazione nel pomeriggio. Le previsioni al Nord Sarà un ...

Previsioni meteo Napoli - è allerta : forti piogge e maltempo a oltranza per tutta la settimana : Previsioni Meteo Napoli – Una lieve pausa ha concesso in maltempo per il corso di questo fine settimana, ma decisamente transitoria. Nella sostanza si è compiuto un avvicendamento fra strutture depressionarie, una in evoluzione verso Sud-Sudest, un’altra fresca già attiva sui settori centro-occidentali del bacino e, nel passaggio di consegna, il capoluogo partenopeo ha beneficiato di una fase più tranquilla. Ma già stamani si ...