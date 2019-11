Napoli può vincere un possibile arbitrato I giocatori vogliono chiedere scusa ai tifosi

Napoli - Luciano Moggi : "Carlo Ancelotti può risolvere la situazione - ma...". Un'amara profezia : La dodicesima giornata inizia con l' Inter che batte 2-1 il Verona a S.Siro e si prende momentaneamente il primo posto della classifica a spese della Juve, ma termina con i bianconeri che battono il Milan 1-0 all' Allianz e si riprendono la vetta dopo aver fatto provare ai nerazzurri l' ebbrezza del

Magoni : ”Napoli - tutto si può ricostruire - bisogna volerlo da ambo le parti” : Magoni: Ritiro punitivo o formativo? Quando ero a Napoli anche il Presidente Ferlaino ci mandò in ritiro e… Magoni, ex Napoli – Genoa, è intervenuto in diretta a “Donne Nel Pallone”, programma in onda su Julie Italia, per parlare del caso Napoli relativo all’ammutinamento dei calciatori in seguito alla decisione societaria di effettuare il ritiro. Queste le sue parole: ‘Ritiro punitivo o formativo? Quando ero a Napoli ...

Gazzetta : «Il Napoli non può dichiarare chiuso a novembre il suo progetto-scudetto» : «Il Napoli non può dichiarare chiuso a novembre il suo progetto-scudetto». Nella pagina dei commenti, la Gazzetta torna sul Napoli, sul nervosismo di Ancelotti e sulle difficoltà viste in campo soprattutto sotto porta. Ecco scrive Luca Calamai Un altro allenatore in tensione è Carlo Ancelotti, che ieri ha lasciato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni, a conferma di un malessere che era già emerso alla vigilia. Eppure il suo Napoli è ...

Bagni : ”Il Napoli può e deve fare di più - sul ritiro…” : Bagni sul ritiro del Napoli: è già successo quando c’era Benitez che l’allenatore non voleva il ritiro, ma la società lo impose perché alla fine è la proprietà che decide A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli. per parlare della squadra azzurra e di altro. Queste le sue parole: “Se il Napoli si è salvato nelle partite che ha vinto è perché c’è una buona dose di ...

Fedele sul Napoli : “Insigne non può sacrificarsi per dedicarsi alla copertura” : Fedele: le note negative che rendono la difesa perforabile? E qui metto sotto accusa l’allenatore che non riesce a trovare soluzioni per rimediare ai continui “buchi” che si aprono sulla fascia destra da dove arrivano tutte le palle gol degli avversari Fedele Napoli ANCELOTTI – Enrico Fedele, per il quotidiano ‘‘Il Roma”, ha analizzato la situazione attuale del Napoli, della squalifica di Ancelotti e di ...

Sconcerti : “Il Napoli ha bisogno della scossa che può dare uno come Ibrahimovic” : L’editorialista per Il Corriere della Sera Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su TMW Radio. Sconcerti ha parlato dell’imminente sfida contro l’Atalanta al San Paolo e dell’ipotetico arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Napoli. L’Atalanta “Napoli-Atalanta è senza dubbio una partita importante alla quale i bergamaschi arrivano meglio. Mi dicono che lo spogliatoio del Napoli è in ...

Denis : ”Scudetto? Il Napoli ce la può fare - ma non so se Juve e Inter molleranno” : Denis: attenzione anche all’Atalanta che sarà difficile battere se continua a giocare in questo modo German Denis, attaccante della Reggina ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle possibilità che ha la squadra azzurra di lottare per lo Scudetto se Juve ed Inter molleranno. “Uno dei gol più sentiti è stato quello al Milan. Lo stadio era strapieno, una bolgia ...

Questo Napoli è bello solo di notte (in Champions). È un lusso che può consentirsi? : Oggi è lunedì, il “tuosseco” del pareggio strappato alla Spal – come dicevano i vecchi cronisti – non è stato ancora del tutto smaltito ma con qualcuno dobbiamo prendercela. La fila è lunga, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta, e allora procediamo per esclusione. Con l’arbitro? No, anche se in combutta con il Var ha gestito male la vicenda rigore sì rigore no e ha tollerato il gioco al massacro di un paio di giocatori della Spal. Con la ...

Verdelli : “Napoli è un abito mentale. Si può essere napoletani senza dialetto e vittimismo” : Repubblica Napoli intervista Giorgio Verdelli, autore televisivo e regista. L’ultima sua creazione è il docu-film dedicato a Paolo Conte, che uscirà in primavera. Ma Verdelli è anche autore di “Pino Daniele – Il tempo resterà” che nel 2018 ottenne il Nastro d’argento e incassò 700mila euro, un record per un documentario musicale. Il suo nuovo prodotto su Paolo Conte sarà in parte girato a Napoli, dove il cantautore si ...

La Juventus frena a Lecce - solo 1-1 ?e domani il Napoli può accorciare : Lecce e Juventus si sfidano questo pomeriggio alle ore 15 in questo sabato di campionato della 9a giornata di Serie A. I salentini, 7 punti fin qui in graduatoria, sono ancora galvanizzati dal...

Fabbroni : “Il Napoli non può sbagliare a Ferrara se vuole rimanere nella lotta Scudetto : Fabbroni: “Napoli, vinci per rimanere in corsa, ma guardati anche alle spalle. Ibra sarebbe un guerriero in campo A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista di Leggo, per parlare del match che il Napoli dovrà giocare domani a Ferrara contro la SPAL. Queste le parole di Fabbroni: “La partita per il Napoli rientra tra quelle che non può sbagliare. Se vuole ...

Spal-Napoli - probabili formazioni : fra gli azzurri Insigne inamovibile - può giocare Elmas : Questa domenica 27 ottobre alle ore 15:00 allo stadio di Ferrara la Spal ospita il Napoli. Le due squadre arrivano al match con umori contrastanti. La Spal è reduce dalla sconfitta di Cagliari e vorrebbe fare punti con la speranza di trovare un Napoli distratto. Il gruppo partenopeo invece è euforico dopo il successo in Champions in un campo difficile come quello del Salisburgo, con una partita vinta con il carattere e una determinazione tipica ...

Ibrahimovic al Napoli : a 38 anni può essere utile? I sì sono più dei no : Il tema ormai possiamo dire che c’è. Zlatan Ibrahimovic al Napoli. Le domande sono tante. Lo svedese ha 38 anni. Non pochi. Soprattutto per un attaccante. E per uno che ha grande tecnica ma che ha basato tanto della propria forza anche sul fisico. L’ultima vera stagione risale al 2016-2017 quando ha giocato col Manchester United. Ha giocato 46 partite e ha segnato 28 gol. Niente male. Parliamo però di quasi tre anni fa. Poi si è ...

