L’odio per i broccoli è scritto nei geni

Per Liliana Segre - in migliaia sotto la pioggia contro L’odio : Il presidio per Liliana SegreIl presidio per Liliana SegreIl presidio per Liliana SegreIl presidio per Liliana SegreIl presidio per Liliana SegreÈ un presidio di solidarietà fatto da migliaia di persone sotto gli ombrelli quello di Milano per Liliana Segre. «Non grideremmo al lupo, se il lupo non ci fosse» ha detto Gadi Schoenheit in rappresentanza della Comunità ebraica milanese davanti al Memoriale della Shoah di Milano, quel binario 21 da cui ...

Tris di concerti per Marco Mengoni al Forum di Assago : “Va di moda diffondere L’odio - noi diffondiamo l’amore” : Marco Mengoni al Forum di Assago per tre sold out consecutivi è quel che Milano ha vissuto da venerdì 8 a domenica 10 novembre. Tre gli appuntamenti autunnali del tour di Marco Mengoni a Milano, 7 quelli in totale per questo tour - se si considera la prima parte che ha tenuto in primavera. Dopo 5 speciali anteprime in Europa, i concerti nei palasport e la parentesi estiva di Fuori Atlantico_Attraversa La Bellezza, Mengoni torna nei ...

Caffè Greco di Roma - Ospedale Israelitico presenterà denuncia per istigazione alL’odio razziale : La querelle innescata per il caso dello sfratto del Caffè Greco sembra non aver fine. L’Ospedale Israelitico di Roma, proprietario dello storico locale di via Condotti, sta raccogliendo i contenuti di alcuni post dai toni antisemiti apparsi sulla pagina Facebook del bar per presentare una denuncia per istigazione all’odio razziale. “Lunedì i legali completeranno la stesura della denuncia che sarà presentata presso la Procura della ...

Commissione contro antisemitismo - Segre : “Le astensioni? Non capisco i distinguo sulL’odio”. Tajani : “Noi schierati per Israele” : “Il mio sentimento di fronte alle astensioni? Stupore, un profondo senso di stupefazione. Come difficilmente ci si può stupire alla mia veneranda età“. Così la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, racconta a Repubblica la propria reazione davanti alla scelta di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di astenersi sull’istituzione della Commissione contro l’odio e la discriminazione razziale che porta ...

Commissione Segre - la senatrice : “Amareggiata per gli astenuti - L’odio ce l’ho scritto sul braccio” : La senatrice Liliana Segre si è detta amareggiata per le astensioni registrate in Senato sulla mozione ha istituito una Commissione contro l'odio, il razzismo e l'antisemitismo: "Sono rimasta delusa e stupita che davanti a una mozione che proponeva l'istituzione di una Commissione contro l'odio ci potessero essere dei distinguo".Continua a leggere

Succession su Sky Atlantic - 5 motivi per dare una chance alL’odiosa famiglia Roy : Conflitti familiari, meschini colpi bassi, soverchianti interessi economici… Succession ha davvero tutto ciò che serve per attrarre il pubblico e tenerlo incollato al divano settimana dopo settimana. La seconda stagione del drama satirico HBO è in onda su Sky Atlantic dal 9 ottobre, e ciò significa che chi non lo ha ancora fatto può finalmente cogliere l'occasione di rimanere invischiato nelle sordide vite della famiglia Roy. Perché farlo? Ci ...

Roma - denunciato per minacce aggravate dalL’odio razziale l’uomo che insultò Juan Jesus sui social. Daspo di tre anni : minacce aggravate da odio razziale e stalking. Sono le accuse mosse al presunto autore delle scritte razziste che a fine agosto comparvero sul profilo Instagram del difensore della Roma Juan Jesus. l’uomo, di Civitavecchia, è stato denunciato dai poliziotti della Digos. È stato anche sottoposto a Daspo per 3 anni. Per la verità la Roma aveva promesso un “Daspo a vita” all’uomo che si era scagliato contro il suo difensore. “Il gestore di ...

L’odio social non risparmia Emma Marrone dopo lo stop agli impegni per motivi di salute : Messaggi di odio nei confronti di Emma Marrone che ha da poco comunicato di doversi fermare a causa di un problema di salute. Una decina di anni fa Emma ha superato un tumore alle ovaie e all’utero e l'ipotesi è che si sia verificato un altro caso analogo. Emma Marrone non ne ha fatto parola, ha solo raccontato in prima persona l'esigenza di annullare gli impegni del momento per dare la giusta priorità alla sua salute ma sui social l'odio è ...