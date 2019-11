Fiera di Roma | inizia 29esima edizione del Salone dello studente

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019)– Oltre 100tive, piu’ di 40mila studenti, circa 1.200 docenti, oltre 80 fra universita’ nazionali e internazionali, accademie, scuole di formazione, istituti superiori e altri enti: sono solo alcuni numeri delladel, inaugurato oggi presso ladi. Il, organizzato per la prima volta a Milano nel 1990, rappresenta la principale manifestazione in Italia dedicata all’orientamento post diploma per la scelta del percorso universitario, formativo e professionale. La manifestazione si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori, in particolar modo a coloro che frequentano il quarto e il quinto anno e che si trovano alla soglia della prima vera decisione importante della vita: cosa fare dopo la scuola secondaria. Per aiutare gli studenti in questa scelta, la visita prevede tre percorsi: esplorativo per chi ...

