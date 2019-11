Fonte : dilei

(Di martedì 12 novembre 2019) Pesticidi, microplastiche e chi più ne ha più ne metta. Sono tante le sostanze che la scienza definisce “interferenti endocrini”, ovvero in grado di interferire con l’organismo e modificare, in modo più o meno significativo, non solo lo sviluppo fetale e la crescita del bambino. Ovviamente la fascia più esposta alè quella dei neonati, dei bimbi e dei giovani adolescenti, tanto che ci sono ricerche che dicono come l’inpotrebbe trovare le sue origini nell’infanzia, soprattutto a causa dell’inquinamento ambientale, che si correlerebbe con la diminuzione di numero di spermatozoi e alcune anomalie di sviluppo dei genitali esterni maschili. L’importante, in ogni caso, è avere attenzione all’ambiente. Oggi, lasciando perdere l’aria che respiriamo in ambienti chiusi e all’aperto, l’attenzione della scienza si concentra anche sull’alimentazione. Il motivo? Insieme ai cibi che ...

dilei_it : Fertilità maschile a rischio: pericoli da non sottovalutare - CIATCOMITATO : Allarme andrologi: inquinanti nel piatto minacciano la fertilità maschile #salute #inquinamento… - GiovanniBeretta : Licopene e fertilità maschile -