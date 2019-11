Cucchi | colpo di scena al processo sui depistaggi | il giudice si astiene perché è un ex

Processo Cucchi - colpo di scena. Giudice si astiene sui depistaggi : "Sono un ex carabiniere". Tutto rinviato : colpo di scena al Processo a carico degli otto carabinieri accusati dalla procura di aver "depistato" l'inchiesta sul pestaggio in caserma di Stefano Cucchi . L'udienza, prevista questa mattina 12 novembre al Tribunale monocratico, è stata rinviata perché il Giudice Federico Bona Galvagno si è astenu

