CorSport | Ancelotti sa decidere | ma a Napoli gli manca il collante di società e tifosi

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 12 novembre 2019) Sul Corriere dello Sport, Franco Ordine scrive che, nonostante Carlosia da sempre considerato un leader calmo, guai a considerarlo vinto e battuto. Ci ha abituati ad avere scatti straordinari. Come nella stagione 2006-07, quando era sulla panchina del Milan. All’indomani di Calciopoli, il club rossonero chiuse il campionato con una penalizzazione di 8 punti in classifica e la retrocessione ai preliminari di Champions. Galliani fece tornare dalle vacanze Pirlo, Inzaghi, Nesta, Gattuso e Gilardino, appena diventati campioni del mondo, per farli preparare con molta fretta per il doppio impegno. Dal mercato estivo il Milan era uscito indebolito, con partenze importanti e nuovi arrivi poco incisivi. Il Milan arrancava in campionato, era staccato dalla vetta, mentre in Champions riuscì a qualificarsi al primo posto nel girone. Non furono giorni spensierati per, ricorda ...

