Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) Mancava poco più di un mese all’inaugurazione. La casa cantoniera in contrada Rocchicella a, in provincia di, dopo un anno e mezzo di lavori di ristrutturazione, era pronta ad aprire le porte ai giovani dell’associazione Guide es Cattolici Italiani (Agesci)5, se non fosse che un incendio, lo scorso 8 novembre, ha rovinato la festa. Neanche due anni fa il gruppo catanese aveva ricevuto in comodato d’uso l’edificio per trasformarlo nella loro nuova. Così i ragazzi, o meglio i lupetti, esploratori guide, Rover e Scolte, si sono rimboccati le maniche e hanno dato il via ai lavori: “Tutti autofinanziati dalle varie iniziative della raccolta fondi dell’associazione. O dalle famiglie dei nostri ragazzi”, ha precisato fin da subito Giulio Campo, responsabile regionale dell’Agesci. “Ecco perché l’incendio che ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Catania, incendiata la sede degli scout di Mineo: “Atto intimidatorio, qualcuno non ci vuole qui” - GHERARDIMAURO1 : RT @fattoquotidiano: Catania, incendiata la sede degli scout di Mineo: “Atto intimidatorio, qualcuno non ci vuole qui” - Noovyis : (Catania, incendiata la sede degli scout di Mineo: “Atto intimidatorio, qualcuno non ci vuole qui”) Playhitmusic - -