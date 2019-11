Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 12 novembre 2019) Mere coincidenze o intimidazioni vere e proprie? Ladiscende in campo ed avvia accertamenti per capire se le tensioni in casa azzurra siano da mettere in relazione con gli ultimi brutti episodi che hanno preso di mira negli ultimi giorni i giocatori azzurri. Prima l'effrazione e il il tentativo di furto venerdi' scorso in casa Allan, poi il furto subito domenica dallae del centrocampista azzurro, Zielinski. Al momento - secondo quanto emerge - non si sarebbe in presenza di una strategia finalizzata a intimidire i giocatori 'ribelli' delma il fatto stesso che se ne occupi ladimostra che i riflettori sono stati accesi. Oggi ilha ripreso gli allenamenti, ma sarebbe piu' giusto dire che a Castel Volturno si sono ritrovati soltanto i resti della squadra, visto che ben 13 azzurri sono impegnati con le rispettive Nazionali. Ancelotti vorrebbe ...

RaiNews : Thais #Allan al settimo mese di gravidanza, ha scelto di trasferirsi in albergo. È andata a casa dei genitori Genny… - ilfogliettone : Caos Napoli, la fuga delle mogli e la Procura indaga - - stra_roma : @Fabius40884986 ?????? Si sono messi in casa uno più grande di loro, ma non si dice, va tutto bene! Il caso Ronaldo, i… -