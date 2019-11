La violenza della polizia ad Hong Kong e la chiusura del buco dell' ozono

Attacca due poliziotti e procura loro delle fratture : la violenza della 21enne cilena : Il giudice ha rinviato il processo a febbraio, determinando per la violenta cilena un semplice obbligo di dimora nella provincia di Bologna. Gli agenti feriti, entrambi finiti in ospedale, hanno ricevuto una prognosi di 21 giorni Federico Garau ? Luoghi: Ravenna

Tra amori “misti” - violenza e libertà : a Milano la modernità di Monteverdi e Bizet in scena con Voceallopera (e gli astri nascenti della lirica) : Due storie d’amore e morte, d’armi e di donne, scritte in epoche e stili diversi, ma accomunate dal sangue e dalla passione. La compagnia milanese Voceallopera, che ci ha abituati ad allestimenti freschi, sorprendenti e azzeccatissimi, inaugura la stagione lirica con un dittico inusuale: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale di Claudio Monteverdi, e Carmen di Georges Bizet, nella riduzione di Peter Brook. In scena il 7 e l’8 ...

violenza in ospedale a Napoli : il papà della bimba in codice verde sfonda la porta del pronto soccorso del Santobono : Ha sfondato la porta del pronto soccorso pediatrico rischiando di colpire una piccola paziente perché non voleva aspettare il proprio turno. Ancora un episodio di Violenza in un ospedale...

violenza su donne : Morani - ‘no a maglietta della vergogna’ : Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Al @CarrefourItalia vendono questa maglietta. Io credo sia una vergogna in un paese in cui il femminicidio è un dramma. Mi auguro che immediatamente venga ritirata dalla vendita!”. Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd. L'articolo Violenza su donne: Morani, ‘no a maglietta della vergogna’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Una cultura della socialità diffusa contro la violenza urbana : La scorsa notte, in un quartiere vicino al centro della capitale, un giovane è stato freddato con un colpo di pistola alla testa, per aver difeso la sua ragazza nel corso di una rapina. Pochi mesi prima, un altro ragazzo aveva subito lo stesso atroce destino: vittima di un proiettile che lo ha privato dell’uso delle gambe.Parliamo in entrambi i casi di giovani per bene, lavoratori, sportivi e studenti che nulla avevano a che fare ...

È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex giudice Francesco Bellomo - accusato di stalking e violenza privata su 4 studentesse : rimane indagato a Bari : È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex consigliere di stato Francesco Bellomo, che era accusato di stalking e violenza privata ai danni di quattro studentesse della scuola di preparazione alla magistratura “Diritto e scienza”, e il cui caso era diventato

Sei agenti della polizia penitenziaria del carcere Lorusso e Cutugno di Torino sono stati arrestati per atti di violenza sui detenuti : Stamattina sono stati arrestati sei agenti della polizia penitenziaria impiegati nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino con l’accusa di aver commesso ripetuti atti di violenza e tortura nei confronti dei detenuti. Le accuse riguardano fatti accaduti tra l’aprile

Parte nelle scuole 'Oggi per domani' per sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere : Ideato e realizzato da Comunicazione 2000 con il contributo del dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del...

Bari - prosciolto per violenza sessuale sulla dottoressa della guardia medica : "Denuncia tardiva" : A causa di quegli episodi, fu anche costretta a cambiare tre diverse sedi di lavoro in pochi mesi ma aveva denunciato l'uomo oltre il termine di 6 mesi previsto per legge all'epoca, nel 2017, ora prolungato a un anno con la nuova norma del 'codice rosso'

Non è l'arena - Gianfranco Micciché accusa l'inviato della trasmissione di Giletti : "violenza mai vista" : Gianfranco Micciché, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, è stato inseguito, a suo dire, fin dentro casa da una troupe di giornalisti di Non è l'arena, il fortunato programma della domenica sera condotto da Massimo Giletti su La7. Il racconto del politico è stato quindi riportato dall'Ansa

Non una di meno - flashmob “contro narrazione tossica dei giornali” : “Alimentano la cultura della violenza”. Odg : “È una patologia del sistema” : Da “Quell’uomo brutto ma buono” a “Il gigante buono“, fino all’intervista di Bruno Vespa con Lucia Panigalli, in passato sopravvissuta a un tentativo di femminicidio: frasi, titoli e esempi di narrazione giornalistica “tossica” che Non Una di meno ha denunciato fortemente dopo le polemiche degli scorsi giorni. Lunedì mattina, alcune delle rappresentanti del collettivo femminista si sono incontrate ...

Usa - ecco lo spot per la prima campanella. Il video della fondazione che si batte contro la violenza nelle scuole è inquietante : La fondazione Sandy Hook, fondata dai genitori delle vittime della sparatoria avvenuta nell’omonimo istituto, si batte contro la violenza nelle scuole. Nei giorni scorsi ha proposto un video spot che mette in guardia dai rischi di quello che è un vero e proprio incubo negli Usa e spiega come “Sopravvivere all’anno scolastico” con alcuni oggetti d’uso comune, un evidente gioco di contrasti che rende la visione ...

Tre poliziotti coinvolti nell’uso di una moto d’acqua della polizia da parte del figlio di Matteo Salvini sono indagati per peculato d’uso e violenza privata : Tre poliziotti coinvolti nell’uso di una moto d’acqua della polizia da parte del figlio di Matteo Salvini sono indagati dalla procura di Ravenna per peculato d’uso e violenza privata. Il caso era iniziato il 30 luglio, quando il giornalista di

Arrestati 12 capi ultrà della Juventus per estorsione e violenza. La società li aveva denunciati : Indagati i referenti dei Drughi, Tradizione-Antichi valori, Viking, Nucleo 1985 e Quelli... di via Filadelfia: tra le accuse anche quelle di associazione a delinquere e autoriciclaggio. La denuncia era stata fatta dalla società un anno fa