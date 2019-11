Il Volo - 10 anni insieme | speciale su Canale 5 per il decennale di carriera

Fonte : blogo

(Di lunedì 11 novembre 2019) ilIlfesteggia diecidi. Non solo con un best of uscito in tutto il mondo l'8 novembre, ma anche con unotelevisivo. Il 19 novembre5 trasmetterà in prime time Il- 10, una serata-evento dedicata a Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto per ripercorrere le tappe fondamentali della loro, da Ti Lascio una Canzone al successo internazionale.Durante la serata verranno trasmesse le immagini del concerto che si è svolto lo scorso giugno presso la Cava del Sole di Matera(che è anche disponibile in formato dvd). Ma non solo: "Ci saranno dei contributi inediti, racconteremo degli aneddoti e come è cambiato il nostro rapporto in questi dieci. Oggi siamo uniti più che mai", hanno dichiarato i tre cantanti durante una conferenza stampa. L'evento sarebbe dovuto andare in onda sulle reti Rai, che perlaltro hanno ...

