Huawei FreeBuds 3 | auricolari true wireless che sfidano gli AirPods

Recensione Huawei FreeBuds 3 : le cuffie true wireless senza rivali al momento : Recensione Huawei Freebuds 3 – Huawei non fa solo smartphone, è un colosso del tech che si applica in tantissimi rami, specialmente quello delle telecomunicazioni che è tuttora uno dei core aziendali, ma possiamo trovare tantissimi altri prodotti di consumo nel suo portfolio. Nel settore audio per il momento non c’è stato un gadget davvero […] L'articolo Recensione Huawei Freebuds 3: le cuffie true wireless senza rivali al ...

Huawei FreeBuds 3 - gli auricolari intelligenti : La guerra tra i brand della telefonia passa anche attraverso gli auricolari true wireless. Gli Huawei Freebuds 3 (179 euro) vanno a fare concorrenza agli Airpods di Apple, sia in termini di forma sia di concept. Abbiamo provato in anteprima gli open-fit con cancellazione del rumore attivo di Huawei, uno dei primi modelli in questo ambito con un sistema audio intelligente, in grado di adeguarsi alle diverse situazioni d’ascolto e basato sul ...

Le cuffie Huawei FreeBuds 3 in vendita da oggi in Italia con una promo esclusiva : Gli auricolari true wireless Huawei Freebuds 3, presentati il mese scorso a IFA 2019, arrivano ufficialmente in Italia con una promozione esclusiva. L'articolo Le cuffie Huawei Freebuds 3 in vendita da oggi in Italia con una promo esclusiva proviene da TuttoAndroid.

