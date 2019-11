Giappone | al via missione imprenditoriale di Confindustria e Ice

Golf - PGA Tour 2019 : un field stellare al via del Zozo Championship - il primo storico evento in Giappone. Esordiscono Woods - McIlroy e Spieth : Il PGA Tour si appresta ad affrontare il secondo round del trittico asiatico che si concluderà settimana prossima con il main event del WGC-HSBC Champions di Shaghai e questo weekend sarà di scena con il Zozo Championship 2019 all’Accordia Golf Narashino Country Club di Chiba. Si tratta di un evento storico in quanto è il debutto assoluto del Giappone nel massimo circuito del Golf, e si giocherà almeno fino al 2025 sullo stesso campo dove ...

VIDEO Moto2 - Luca Marini vince il GP del Giappone : riviviamo lo show del fratello di Valentino Rossi : Luca Marini ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale Moto2 che si è disputata sul circuito di Motegi. Il fratello di Valentino Rossi si è imposto al termine di una gara molto avvincente e tiratissima che ha regalato grande spettacolo, successo importantissimo per il giovane centauro che sta pian piano salendo in cattedra. Di seguito il VIDEO per rivivere la vittoria di Luca Marini nel GP del Giappone di Moto2. VIDEO VITTORIA ...

LIVE MotoGP - GP Giappone 2019 in DIRETTA : via alle FP3 - piove a Motegi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.26: Sul tracciato di Motegi si andranno a definire gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche e della gara, cercando di rientrare nella top-10 e di avere accesso alla Q2. 3.23: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP Programma, orari e tv di oggi – Le parole di Rossi – Le dichiarazioni di ...

Tifone Hagibis - Giappone : il governo rinvia la parata imperiale al 10 novembre : Il governo Giapponese ha ufficializzato la posticipazione della parata in onore dell’imperatore Naruhito, rimandata dal 22 ottobre al 10 novembre: ciò in considerazione dell’emergenza lasciata nel Paese dal Tifone Hagibis, abbattutosi sull’arcipelago la settimana scorsa. L’evento era previsto dopo l’incoronazione del sovrano (che si terrà comunque martedì prossimo) alla quale parteciperanno dignitari di 190 nazioni ...

Tifone Hagibis : gravi danni in Giappone - la parata per Naruhito potrebbe essere rinviata : Per far fronte ai danni provocati dal passaggio del Tifone Hagibis, il governo Giapponese starebbe considerando l’ipotesi di rinviare la parata in onore del nuovo imperatore Naruhito, in programma, al momento, il 22 ottobre: lo riferiscono fonti governative citate dai media locali. La cerimonia di incoronazione di Naruhito e il pranzo – previsti lo stesso giorno – non dovrebbero subire variazioni: sono attesi a Tokyo ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : l’incidente al via tra Leclerc e Verstappen dall’on-board dei due piloti : I dieci secondi più importanti dell’intero weekend del Gran Premio del Giappone 2019 sono stati senz’ombra di dubbio quelli della partenza della gara. A Suzuka la Ferrari ha visto sfumare una possibile vittoria dopo aver monopolizzato la scena in qualifica con una fantastica doppietta a causa di uno scatto al via negativo in cui Vettel si è fatto bruciare da Bottas mentre Leclerc è entrato in contatto con Verstappen danneggiando la ...

F1 - GP Giappone 2019 : le pagelle. Bottas risorge dalle proprie ceneri - Ferrari male al via. Albon salva la Red Bull : Un caotico GP del Giappone 2019 di F1 ha visto Valtteri Bottas conquistare la terza vittoria stagionale davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Una partenza diastrosa da parte dei due piloti Ferrari ha spalancato le porte a Mercedes che alla fine ha anche sfiorato la doppietta. Valtteri Bottas: 9. Meglio di così è difficile. Domina il venerdì, batte il compagno di squadra in qualifica, parte in modo perfetto. Il boscaiolo finlandese è ...

Tifone… Ferrari a Suzuka - Vettel spazza via tutti gli avversari : splendida pole in Giappone - Mercedes lontane : Prima fila tutta Ferrari a Suzuka: Vettel conquista la pole position del Gp del Giappone davanti a Leclerc Sveglia presto, prestissimo, per gli italiani appassionati di Formula 1: chi ha voluto seguire le qualifiche del Gp del Giappone ha dovuto fare le ore piccole, ma lo spettacolo è sempre assicurato. Dopo una giornata di stop a causa della minaccia del tifone Hagibis, i piloti sono tornati in pista per le qualifiche della gara del ...

Giappone - Hagibis colpirà oggi Tokio e la regione del Kanto : oltre mezzo milione di persone via da casa : Piogge torrenziali e vento forte su tutta la costa centro orientale del Paese. Prima vittima a Est della capitale: un uomo morto in seguito al ribaltamento della propria auto

F1 : il tifone fa paura - rinviate a domenica le qualifiche del Gran Premio del Giappone : Il tifone Hagibis costringe la FIA (Federazione Internazionale Automobilismo) a rinviare le qualifiche del Gran Premio del Giappone previste per la giornata di domani, sabato 12 ottobre. Dopo il match del mondiale di rugby tra Nuova Zelanda e Italia (cancellato a causa delle condizioni meteo), il tifone Hagibis colpisce dunque anche la Formula 1. La decisione è stata inevitabile visti i bollettini meteo: sull'autodromo, nella giornata di domani, ...

F1 - GP Giappone 2019 : FP3 cancellate e qualifiche rinviate a domenica per il tifone Hagibis. Il nuovo programma a Suzuka : Si attendeva solo l’ufficialità ed è arrivata poco prima delle prove libere 1. Gli organizzatori del GP del Giappone di F1, la Federazione Internazionale dell’Automobile e la Federazione automobilistica Giapponese hanno deciso di cancellare l’intero programma previsto domani (sabato 12 ottobre) per via del tifone Hagibis, il cui arrivo è previsto sulle coste nipponiche. Pertanto le FP3 non si disputeranno e le qualifiche del GP ...