Caso Ronaldo | Zaccheroni | “la Juve ha altri campioni Multare non serve” Si parla anche

Juventus-Milan - Sarri commenta così il Caso Cristiano Ronaldo : Successo per la Juventus nella sfida di campionato contro il Milan, i bianconeri tornano nuovamente in testa alla classifica. Al termine del match interessanti indicazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: “oggi siamo stati disposti a soffrire, lo spirito era giusto ma dobbiamo migliorare dal punto di vista della qualità, la voglia di vincere ha fatto la differenza. Il Milan ha tirato da fuori area, i rossoneri hanno fatto ...

CorSport : Sarri schiera il rombo senza Ronaldo e la Juve cambia. Un Caso? : La Juve più bella di questo inizio di stagione? Per Alberto Polverosi non ci sono dubbi: quella di Brescia. Lo scrive oggi sul Corriere dello Sport. Una Juve ancora imperfetta, che continua a subire troppo, ma “una Juve che per palleggio, possesso palla, qualità degli scambi ha fatto tornare in mente a qualcuno il Napoli di Sarri”. In realtà, scrive Polverosi, più che al Napoli di Sarri assomigliava all’Empoli di ...

Cristiano Ronaldo sul Caso Mayorga : “Quando hai una ragazza e dei figli diventa difficilissimo affrontare queste situazioni - ho avuto del pensiero di mio figlio” : Nella lunga intervista da Cristiano Ronaldo a Piers Morgans e che verrà trasmessa oggi da ‘ITV’, il campione della Juventus ha affrontato anche il caso Mayorga. Il campione portoghese non ha nascosto tutto il proprio dispiacere per l’accusa di stupro mossa dalla donna nei suoi confronti per una presunta violenza, avvenuta dieci anni fa in un hotel di Las Vegas. “Hai una ragazza, hai una famiglia, hai dei figli. ...

Cristiano Ronaldo parla del Caso Mayorga : 'Quando giocano con la tua dignità è dura' : La punta di diamante della Juventus è senza dubbio Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese, vincitore di ben cinque Palloni d'Oro e altrettante Champions League con il Real Madrid, a 33 anni ha lasciato i blancos per rimettersi in gioco con la maglia bianconera. CR7 di recente ha rilasciato un'intervista a Good Morning Britain durante la quale si è soffermato su alcuni temi riguardanti la sua vita privata. Innanzitutto il pluridecorato bomber ...

Mourinho innamorato di Ronaldo : “A 50 anni segnerà ancora - a livello genetico è un Caso da studiare” : Anche quando non gioca nel suo club, fa parlare di sé. Cristiano Ronaldo ha battuto un altro record, ma questa volta con la sua Nazionale. Con le 4 reti segnate con il suo Portogallo in Lituania, CR7 è diventato il miglior marcatore nella storia delle qualificazioni europee. A parlare di lui, un altro portoghese, che lo ha allenato al Real Madrid: José Mourinho. “Un fenomeno – ha detto il tecnico a ‘Canal 11’ ...