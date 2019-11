Traffico Roma del 10-11-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 19 : 30 : Traffico IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE. POCHI DISAGI ANCORA SI REGISTRANO SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE E Traffico INTENSO LUNGO VIA CILICIA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CONCERTO QUESTA SERA ALLE 21.00 AL PALAZZO DELLO SPORT ALL’EUR, POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER LA CIRCOLAZIONE, DURANTE L’AFFLUSSO E ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S. ANDREA E VIA APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA ARDEATINA E VIA PRENESTINA. Traffico INTENSO SU VIA TIBURTINA, CODE TRA PIAZZA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO E TOR CERVARA, VERSO TIVOLI. FILE LUNGO VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE TRA ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 17 : 30 : CODE LUNGO VIA NOMENTANA, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, IN CARREGGIATA ESTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, Traffico RALLENTATO DA VIA DI PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMA. DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA LARGO ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 17 : 00 : STA’ LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITA’ LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST , PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA MONTI TIBUTINI E VIA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI I N DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA VALERIO PUBLICOLA. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 16 : 30 : STA’ LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITA’ LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST , PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA MONTI TIBUTINI E VIA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI I N DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA VALERIO PUBLICOLA. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 15 : 30 : STA’ LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITA’ LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST , PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA MONTI TIBUTINI E VIA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI I N DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA VALERIO PUBLICOLA. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 14 : 30 : STA’ LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITA’ LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST , PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA MONTI TIBUTINI E VIA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI I N DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA VALERIO PUBLICOLA. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 13 : 30 : STA’ LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITA’ LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST , PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA MONTI TIBUTINI E VIA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI I N DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA VALERIO PUBLICOLA. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 12 : 30 : STA’ LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITA’ LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST , PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA MONTI TIBUTINI E VIA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI I N DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA VALERIO PUBLICOLA. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 11 : 30 : STA’ LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITA’ LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST , PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA MONTI TIBUTINI E VIA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI I N DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA VALERIO PUBLICOLA. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO DA SEGNALARE SOLO UN RALLENTAMENTO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE SAN LORENZO E PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 09 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO DA SEGNALARE SOLO UN RALLENTAMENTO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE SAN LORENZO E PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 09 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. DA SEGNALARE SOLO UN RALLENTAMENTO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE SAN LORENZO E PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PASSANDO PER VIA LABICANA VIALE MANZONI ...

Traffico Roma del 09-11-2019 ore 08 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. DA SEGNALARE SOLO UN RALLENTAMENTO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE SAN LORENZO E PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PASSANDO PER VIA LABICANA VIALE MANZONI ...