Roma | sparo durante inseguimento | paura in corso Francia

Inseguimento ladri a Roma - sparo in aria : 13.40 Un colpo d'arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio è stato esploso durante un'operazione di Polizia a Roma. Secondo una prima ricostruzione, i Falchi della Squadra Mobile hanno intercettato due rapinatori di Rolex su Corso Francia e durante l'Inseguimento sarebbe stato esploso un colpo. Lo scooter su cui viaggiavano i rapinatori è poi finito contro una volante e i due sono stati arrestati. Due poliziotti sono andati in ospedale per ...

Morto Luca Sacchi - 24enne colpito alla testa da uno sparo a Roma : voleva difendere la fidanzata da una rapina : Omicidio fuori da un pub in zona Colli Albani. La vittima è un personal trainer, Luca Sacchi che ha cercato di sventare lo scippo alla fidanzata. Operato all’ospedale San Giovanni, non ce l’ha fatta. Si cercano due banditi fuggiti con una Smart bianca

