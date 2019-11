LIVE Berrettini-Djokovic | Atp Finals 2019 in DIRETTA | 2-5 | c’è il break del serbo nel 1°

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStecca con il dritto Berettini e 5-2 per il. L’azzurro andrà a servire per rimanere nel 1° set. 40-30 Troppo lento nella risposta Matteo, contro una seconda che rimbalzava molto di30-30 Prova ad uscire sulla diagonale di rovescio Matteo, ma il lungolinea è in rete. 15-30 Largo il dritto anomalo di. 15-15 Stavolta non tiene lo scambio, colto alla sprovvista dall’attacco del. 0-15 Ottimo dritto lungolinea di Matteo. Brutto errore dicon il dritto, dopo il salvataggio miracoloso sul dritto in attacco dell’azzurro. 4-2 per Nole nel 1° set. 30-40 Dritto incrociato in rete di, che sbaglia in manovra. 15-40 Largo il rovescio die prime due palleper il. 15-30 Il nastro aiuta Nole e splendida palla corta del. 15-15 Chiude lo smash in ...

robertogargiulo : #Berrettini in 24 mesi sarà il #1 al mondo! — guardando Djokovic vs Berrettini Live Stream presso Nerano - vitasportivait : ?? #NittoATPFinals | #DjokovicBerrettini Si alza il sipario! Cominciano le Finals! Esordio di fuoco per Matteo Ber… - paoloangeloRF : Djokovic Berrettini, risultato in diretta live delle ATP Finals 2019 | Sky Sport -