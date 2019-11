Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Il Corriere dello Sport che per il momento Carlononla panchina. La domanda che s’insegue, bruciante, ruota intorno al destino di Carlo, a una panchina che resta solida, ma c he certodi cominciare ad esserlo di meno, ad una fiducia che Depare non ritrovi alterata ma in una realtà ch’è diversa da quella immaginata. Come il calcio insegna, se ne saprà di più tra un po’: deciderà il campo, ovviamente, per. Resta una situazione molto complessa. Maresta inattaccabile, almeno sino a prova contraria, però De, in questi dieci giornini, tenterà di riuscire a decodificare una situazione divenuta allarmante, con risultati chemo di incidere sul futuro, ora avvolto nella nebbia, poi aspetterà la reazione della squadra: la qualificazione in Champions, un’esigenza irrinunciabile, ...

CorSport : #Juve, il ricorso per lo scudetto 2006 dichiarato inammissibile ?? - napolista : Il Corsport: “Per ora Ancelotti non rischia, De Laurentiis in America ” De Laurentiis, in questi dieci giorni amer… - CarbonToni : RT @napolista: Il Corsport: “Il Napoli si è dissolto, Ancelotti non è riuscito a tracciare la strada” Polverosi: “quel che fa paura è affr… -