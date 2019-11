Ex Ilva | Conte vuole mediare | ma Arcelor deve darci garanzie

ExIlva - Giuseppe Conte : “Non ho soluzioni in tasca o una bacchetta magica. Non sono un supereroe” : Non sono venuto con una soluzione pronta in tasca, non ho la bacchetta magica, non sono un supereroe. Quello che posso dirvi è che il Governo c’è e con l’aiuto e la collaborazione di tutti, dell’intero “sistema-Paese”, farà di tutto per trovare una soluzione. Di tutto": queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della sua visita all'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

Caso ArcelorMittal - caro Conte come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Ex?Ilva : trattativa in salita tra governo e Mittal. Commissari pronti a impugnare il recesso - Lunedì nuovo incontro con Conte : Resta alta la tensione sulle sorti dello stabilimento pugliese. E monta anche la preoccupazione tra i fornitori dell’ex Ilva che preparano la messa in mora della multinazionale dell’acciaio per le fatture scadute e non pagate, relative a prestazioni di lavoro nella fabbrica

Ex Ilva - Conte : a Taranto non abbiamo la soluzione in tasca : Ex Ilva, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Taranto delegazioni di operai dell'acciaieria ex Ilva, di comitati ambientalisti

Giuseppe Conte - lo sfogo sull'Ilva : "Non so più che fare". E ora Luigi Di Maio minaccia la crisi : Non è "un superuomo", non ha "la soluzione in tasca". Giuseppe Conte, il capo del governo, non sa nemmeno lui che cosa deve fare sull'Ilva. Arrivato a Taranto per incontrare gli operai, il premier sembra nel panico. Dopo l'emendamento del Movimento 5 stelle che aboliva lo scudo penale per i vertici

Ex Ilva - Conte agli operai : “La battaglia giudiziaria con Arcelor sarà sanguinosissima”. L’intervento integrale in fabbrica : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato gli operai dell’ex Ilva per fare il punto sulla crisi aziendale dopo l’annuncio di ArcelorMittal di voler abbandonare l’impianto di Taranto. Nel video, l’intervento integrale del capo del governo davanti ai lavoratori. Video Facebook/Francesco Brigatti L'articolo Ex Ilva, Conte agli operai: “La battaglia giudiziaria con Arcelor sarà sanguinosissima”. ...

Ex Ilva - Conte incontra gli operai in fabbrica : l’applauso dei lavoratori al premier : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i lavoratori dell’ex Ilva di Taranto per un confronto sul futuro dell’azienda. All’ingresso nella sala allestita per il consiglio di fabbrica, è partito l’applauso all’indirizzo di Conte, che poi ha ascoltato i dipendenti ed è intervenuto annunciando una “battaglia legale durissima se ArcelorMittal se ne va”. L'articolo Ex Ilva, Conte incontra ...

Titoli e aperture : il caso Ilva dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody's : Il premier Giuseppe Conte va dagli operai dell'Ilva, e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio di Taranto un'azienda pubblica divide pero' i politici. ...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori : «Si apre un gabinetto di crisi». Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato in prefettura a Taranto associazioni di cittadini e comitati civici ambientalisti dopo il punto stampa. «Lei è il primo politico...

Ex Ilva - Conte fuori da prefettura : "Serve gabinetto di crisi". : "Questa è una comunità ferita da questa emergenza, qui si è sviluppata una tragedia ambientale nel corso del tempo e ora si prospetta una tragedia sociale, da qui dobbiamo partire per rilanciare questa comunità". Così l'intervento di Giuseppe Conte fuori dalla prefettura di Taranto dopo una giornata passata allo stabilimento ex Ilva. Dalle 7 di questa mattina è iniziata l'agitazione proclamata da Fim, Fiom e Uilm contro l'annunciato ...

Ex Ilva - contestazioni contro il premier Conte : 'Qui sono più i morti che i bambini' : Nella giornata di ieri il premier Giuseppe Conte è arrivato a Taranto per dialogare con gli operai dell'ex Ilva dopo la crisi aziendale riaperta lo scorso lunedì. Il capo del governo è stato Contestato da lavoratori, cittadini e comitati che chiedono la chiusura e la riconversione dello stabilimento industriale che è accusato di aver provocato malattie e conseguenti decessi a causa dell'enorme impatto ambientale. Il messaggio dei tarantini è ...