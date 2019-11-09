romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #09-11-2019 - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
Dalla Rete Google NewsViolento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni - Corriere della Sera
Violento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 9 NOVEMBRE 2019 ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ SI SEGNALA SULLA A1 Roma-NAPOLI NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E CEPRANO. PRESTARE ATTENZIONE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE TORNATA REGOLARE LA CIRCOLazioNE SULLA METRO C, IN SEGUITO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 9 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ SULLA A1 Roma-NAPOLI NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E CEPRANO. SITUAZIONE ANALOGA SEMPRE SULLA A1 AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD GUIDONIA MONTECELIO. PRESTARE ATTENZIONE. PASSIAMO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRAFFICO BLOCCATO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE HA GENERATO 5 KM DI CODA IN AUMENTO TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA E SEMPRE CODE NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E NOMENTANA INCIDENTE SULLA AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI HA GIA GENERATO 2 KM DI CODA TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA E SEMPRE CODE NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA COLOMBO E NOMENTANA INCIDENTE SULLA AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI HA GIA GENERATO 2 KM DI CODA TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA E SEMPRE CODE NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA COLOMBO E NOMENTANA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN USCITA SU VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA IL TRATTO URBANO DEL A24 E LA PRENESTINA E TROVIAMO CODE NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE UN INCIDENTE GENERA CODE TRA ARDEATINA E APPIA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA IL TRATTO URBANO DEL A24 E LA PRENESTINA E NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE UNINCIDENTE GENERA CODE TRA ARDEATINA E APPIA PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO SOSTENUTO TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’ A24 DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO SOSTENUTO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA TRATTO URBANO DEL A24 PRENESTINA E NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA ONTINA E TIBURTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LABARO E L’A24 Roma TERAMO SEMPRE SULL TRATTO URBANO DELL’ A24 DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO SOSTENUTO TRA VIA DI PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO CODE SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO SUBITO SULLA A1 Roma NAPOLI DOVE PERSISTONO 2 KM DI CODA PER UN INCIDENTE ORMAI RIMOSSO TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI RIMANIAMO SULLA A1 SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA COLOMBO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE DOPO LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E LAURENTINA CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE CREA CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER INCIDENTE ALTEZZA VILLETTA IN DIREZIONE DI ARICCIA SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME, VILLANOVA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FIORENTINI E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 8 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’ AUTOSTRADA A1 Roma FIRENZE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA, MENTRE IN INTERNA CODE TRALA CASSIA VEIENTANA E L’A24 Roma ...