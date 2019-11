Meghan Markle incontra William e Kate dopo mesi di silenzio Scintille ai Remembrance

Meghan Markle - Archie ha 6 mesi : tenere rivelazioni : Il piccolo Archie ha compiuto sei mesi l’altro ieri. I suoi genitori, i Duchi di Sussex, hanno recentemente condiviso dei teneri dettagli sui suoi progressi durante l’incontro con le famiglie di alcuni militari (p.e. i membri delle Guardie Gallesi e quelli del Reggimento delle Guardie a Piedi Coldstream). Il tutto è avvenuto presso il Broom Farm Community Centre di Windsor (poco lontano da Frogmore Cottage), nel corsi di uno degli ...

Meghan Markle dà una spuntatina ai capelli per l'autunno

Meghan Markle impeccabile a Westminster. Ma Harry è distante : Meghan Markle ha partecipato per la prima volta alla cerimonia del Remembrance Day in memoria delle vittime di guerra. Ed è stata impeccabile. La Duchessa del Sussex ha raggiunto suo marito Harry, vestito in alta uniforme, nella abazia di Westminster. Con loro doveva esserci anche Camilla, ma non ha potuto partecipare perché si è ammalata ed è stata costretta a rimanere a casa. Per l’occasione Meghan ha sfoggiato un look di rappresentanza: ...

Meghan Markle vuole un secondo figlio - lo partorirà in Usa : Meghan Markle potrebbe dare alla luce il suo secondogenito all'estero. L’Express riporta infatti l’eventualità che la duchessa di Sussex possa desiderare di partorire il fratellino di Archie Harrison - che sembra sia in cantiere - nella sua terra natale, cioè in California. E pare che voglia farlo anche se susciterà le critiche della Royal Family o dei sudditi.\\Si dice infatti che Meghan si sia sentita “sola” e “isolata” durante la sua prima ...

Meghan Markle in crisi : le rivelazioni dell’ex di Harry - Chelsy Davy : Meghan Markle ha serie difficoltà ad abituarsi alla vita di Corte, lei stessa lo ha ammesso nell’ormai famosissimo documentario dell’ITV. La Duchessa del Sussex soffre per come la sua vita è sottoposta alla pressante attenzione dei media. E anche Harry non è da meno, ha perfino confessato le tensioni col fratello William e di conseguenza con la cognata Kate Middleton. L’ex agente di Meghan, Gina Nelthorpe-Cowne, ha confermato ...

Il Presidente Donald Trump contro Meghan Markle. La sta prendendo troppo sul personale : Nell’ultimo periodo la famiglia reale è bersagliata su più fronti e, in questa pioggia di polemiche infinite, si inseriscono anche quelle del Presidente Donald Trump. Il Tycoon che è tutt’ora impegnato con una difficile campagna elettorale in vista delle elezioni del 2020, viene intervisto in un programma radiofonico che si interessa di temi politici, tale LBC, e incalzato dal giornalista, rivela il suo punto di vista su quanto sta accadendo ...

Meghan Markle : "Voglio solo essere me stessa" - : Carlo Lanna In una rara intervista che Meghan Markle ha rilasciato ai magazine inglese, racconta quanto può essere difficile essere una donna e una duchessa, un binomio che non è facile da gestire Si rincorrono tante indiscrezioni più o meno vere in merito alla vita di Meghan Markle, soprattutto nell’ultimo periodo. Sta di fatto che la vita dei duchi di Sussex non è più la stessa dopo la denuncia ai tabloid inglesi e dopo quel ...

Meghan Markle - che non vorrebbe «essere amata ma ascoltata»

Il fratello di Meghan Markle deruba la royal family in uno spot : Meghan Markle rischia di essere messa di nuovo in imbarazzo davanti la royal family dal fratellastro Thomas Markle Jr. L'uomo, infatti, sarebbe apparso come protagonista nello spot di 30 secondi per la Classic New York Beer, di base a Brooklyn, come ladro che irrompe a Buckingham Palace per derubare la royal family, quella di cui fa parte la sorellastra. Come viene raccontato da Page Six, che riporta un'intervista al CEO Billie Mitchell, nello ...

Meghan Markle - le parole (durissime) di William a Harry : Cosa è successo davvero fra Harry e William? Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal Daily Express all’origine degli attriti fra i due fratelli ci sarebbero Meghan Markle e alcune parole, durissime, del primogenito di Lady Diana nei suoi confronti. Harry ha iniziato a frequentare l’attrice di Suits nel 2016 e da subito la stampa britannica ha portato alla luce il suo passato sentimentale. Americana, figlia di genitori separati, ...

Fuga Meghan Markle ed Harry : Kate e William devastati : Sembra che Meghan Markle ed Harry abbiano in progetto un trasferimento negli Stati Uniti per la maggior parte dell’anno. L’imminente periodo di pausa di sei settimane che i Sussex trascorreranno in USA è visto come un test di preparazione alla possibile mossa futura. Secondo Phil Dampier, che ha scritto per quasi 30 anni delle vicende della Royal Family inglese, se Meghan ad Harry dovessero prendere la decisione definitiva di ...