Finale Fed Cup – Mladenovic lascia 2 game a Tomljanovic | Barty rifila 2 bagel a Garcia

Fed Cup 2019 - Finale Australia-Francia 1-1 : Mladenovic e Barty si impongono nei primi due match a Perth : Si è conclusa nella nottata italiana la prima giornata della finale di Fed Cup 2019 di tennis a Perth (Australia). Il confronto tra le padrone di casa e la Francia è sul punteggio di 1-1. Pronostici rispettati, relativamente ai singolari andati in scena sul veloce della Rac Arena. Giova ricordare che questo sarà l’ultimo atto conclusivo con l’attuale formula perché dall’anno venturo anche la competizione femminile seguirà la ...

Fed Cup 2019 - Finale Australia-Francia : Ashleigh Barty cerca l’ennesimo trionfo stagionale - Mladenovic e Garcia provano a sbarrarle il passo : Sul cemento outdoor della Perth Arena va in scena domani e domenica la finale della cinquantasettesima edizione della Fed Cup, il corrispettivo femminile della Coppa Davis. Dall’anno prossimo anche questa competizione cambierà format, in un modo simile a quello della Davis maschile, pertanto questa sarà l’ultima finale che si disputerà isolata dal resto della competizione. Le protagoniste saranno le padrone di casa dell’Australia e la Francia, ...

10 volte Roger - Basilea festeggia il suo Re! Federer supera De Minaur in Finale e tocca la doppia cifra nel torneo di casa : Roger Federer domina la finale di Basilea superando in due set Alex De Minaur: il campione svizzero alza al cielo il 10° trofeo davanti al pubblico di casa Doveva essere una festa ampiamente annunciata e così è stato. Alex De Minaur non fa scherzi, Roger Federer domina la finale dell’ATP di Basilea. Sospinto dal pubblico di casa, Roger Federer chiude in bellezza una settimana straordinaria nella quale non ha perso nemmeno un set: la ...

ATP Basilea – Federer stende Tsitsipas : il ‘Re’ è in Finale nel torneo di casa per la 15ª volta : Roger Federer supera Stefanos Tsitsipas e accede alla finale dell’ATP di Basilea: il tennista svizzero all’ultimo atto del torneo di casa per la 15ª volta in carriera Roger Federer si conferma a dir poco straordinario. Il campione svizzero raggiunge la finale dell’ATP di Basilea per la 15ª volta nella sua carriera. Il numero 3 del mondo riesce ad avere la meglio sul giovane e talentuoso Stefanos Tsitsipas, numero 7 al ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer batte Stefanos Tsitsipas e va in Finale - dove trova Alex De Minaur : Nella seconda semifinale dell’ATP 500 indoor di Basilea disputata oggi Roger Federer ha battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 20 minuti di gioco il greco Stefanos Tsitsipas raggiungendo per la quindicesima volta la finale del torneo di casa sua e domani andrà alla caccia del successo numero 103 in un evento del circuito maggiore ATP, il decimo nella città svizzera. Un break per set a favore di Federer che dopo aver già avuto tre possibilità per ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2019 : forfait di Stan Wawrinka per un problema alla schiena - Roger Federer direttamente in semiFinale : Poco dopo il termine del suo vittorioso (e lottato) match di secondo turno contro l’americano Frances Tiafoe, Stan Wawrinka annuncia il proprio ritiro dal torneo ATP 500 di Basilea. La motivazione risiede in un dolore alla schiena già presente e lamentato dallo svizzero in maniera più importante nel corso dell’ultimo game del suo incontro, vinto in 2 ore e 32 minuti per 6-3 3-6 7-5. La conseguenza di ciò è che Roger Federer non ...

ATP Shanghai – Federer si ferma ai quarti : Zverev vola in semiFinale : Zverev vola in semifinale al torneo ATP di Shanghai: Federer eliminato ai quarti di finale Si ferma ai quarti di finale il percorso di Roger Federer al “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Dopo l’eliminazione di Novak Djokovic, anche il tennista svizzero deve arrendersi: è Zverev dunque a ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Roger Federer vola ai quarti di Finale - David Goffin spreca di tutto nel primo set : Roger Federer si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai per la quinta volta in carriera. Lo svizzero batte il belga David Goffin per 7-6(7) 6-4, ma rischia tantissimo nel primo parziale, in cui deve annullare cinque set point e in quattro occasioni viene letteralmente omaggiato del salvataggio dal numero 14 del ranking ATP. Il numero 3 del mondo aspetta ora il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il russo ...

ATP Shanghai – Roger Federer agli ottavi di Finale : Ramos sconfitto al tie-break del secondo set : Roger Federer stacca il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai: il tennista svizzero supera Albert Ramos-Vinolas in 2 set Basta 1 ora e 26 minuti a Roger Federer per staccare il pass degli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista svizzero, numero 3 del monto e testa di serie numero 2 del torneo asiatico, si è sbarazzato in due set di Albert Ramos-Vinolas, sconfitto con il punteggio di 2-6 / 6-7 (5-7). ...