Anteprima dark mode su WhatsApp | schermata sfondo e lancio vicino

(Di sabato 9 novembre 2019) Possibile è da oggi 9 novembre godere indellasu, almeno dellodelle chat che avremo a disposizione non appena proprio la funzione della modalità scura sarà attiva nell'app di messaggistica. La speciale soffiata è merito del noto leaker WABetaInfo ed è visibile, sotto gli occhi di tutti, al termine di questo articolo. La novità odierna risiede nella disponibilità di un nuovo aggiornamento beta per sistema operativo Android di. Chi, attraverso il Play Store avrà aderito al programma sperimentale del servizio, scaricando il pacchetto 2.19.327, non potrà godere ancora del tema scuro ma sarà felice di sapere che al suo interno ci sono delle tracce nascoste della modalitàcome il wallpaper presente in questo approfondimento. Si tratta dellopredefinito che milioni di utenti si ritroveranno in ogni chat singola e di gruppo. a ...

