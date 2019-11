25 gran documentari su Netflix

Pavarotti - il nuovo documentario di Ron Howard offre un ritratto umanissimo e grandioso del Maestro : “Alcuni sanno cantare l’opera. Luciano Pavarotti era un’opera”. Bono dixit, ed è noto che il leader degli U2 fosse uno dei più cari amici di Big Luciano. Pavarotti, il nuovo documentario su artisti musicali di Ron Howard, sembra partire da questa verità per poi svilupparla in un ritratto umanissimo e grandioso, almeno quanto la sua vita e la sua voce. Perché se è vero che la grandezza dell’artista modenese non abbia bisogno di presentazioni, non ...