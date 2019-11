Una multa può salvare la vita a un uomo | è successo in Italia a Arezzo

CorSport : De Laurentiis pensa ad Una mega multa. 25% sulle mensilità : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, De Laurentiis starebbe pensando ad una mega multa per i calciatori del Napoli. Il presidente ha convocato per oggi, a tale scopo, una riunione all’Hotel Vesuvio. Dovrebbero essere presenti l’amministratore delegato Chiavelli, il direttore dei processi amministrativi Saracino, il diesse Giuntoli, il responsabile del marketing Formisano e il capo dell’are comunicazione Lombardo. Il ...

Cataliotti sull’ammutinamento : “Napoli - ipotizzabile Una multa - c’è anche un danno d’immagine” : Cataliotti: hanno sbagliato, perché bisogna ricordare a tutti che i calciatori hanno tanti privilegi ma restano dei lavoratori subordinati Jean-Christophe Cataliotti, avvocato e agente Fifa oltre che esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare l’ammutinamento in casa Napoli. Queste le sue parole: SU COSA RISCHIANO I GIOCATORI DEL NAPOLI “Hanno sbagliato, perché bisogna ricordare a ...

Calcio : Carlo Ancelotti squalificato per Una giornata dopo le proteste di Napoli-Atalanta. Multa ai tifosi Inter per i cori contro Balotelli : Carlo Ancelotti è stato squalificato per una giornata e, dunque, non potrà sedere in panchina nel prossimo match di Serie A del Napoli contro all’Olimpico contro la sua ex squadra dei tempi da calciatore, la Roma. Questo il verdetto del giudice sportivo, dopo che l’allenatore dei partenopei è stato espulso per le veementi proteste nel finale, quasi più caldo del nucleo terrestre, dell’incontro con l’Atalanta al San Paolo. ...

Cambridge Analytica - Facebook paga in Uk Una multa da 500mila euro. Ma non si riconosce colpevole : Facebook paga ma solo a patto di non essere costretta a riconoscersi colpevole. La società di Mark Zuckerberg rinuncia al ricorso contro la multa di 500mila sterline, ricevuta all’inizio dello scorso anno dall’autorità britannica per la tutela della privacy (Ico) dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista: i dati di milioni di utenti Facebook senza il loro consenso erano finiti nel 2015 in mano alla società di consulenza ...

Facebook pagherà Una multa per lo scandalo Cambridge Analytica : Mark Zuckerberg (foto: Drew Angerer/Getty Images) Facebook ha accettato di pagare la multa da 500mila sterline – pari a circa 580mila euro – che gli era stata imposta dall’Information Commissioner’s Office britannico a luglio 2018 per il caso Cambridge Analytica. L’ufficio del Regno Unito che si occupa di privacy e digitale aveva deciso di sanzionare Facebook perché riteneva che non avesse protetto i dati degli utenti e non ...

Bulgaria - Una partita a porte chiuse e 75mila euro di multa : la mini-sanzione dell’Uefa per i cori razzisti e i saluti nazisti dei tifosi : Niente pugno duro. Solo una partita a porte chiuse e ammenda di 75mila euro per la Bulgaria. È la sanzione decisa dalla Uefa per i cori razzisti e i saluti nazisti dei tifosi di casa in occasione della sfida contro l’Inghilterra dello scorso 14 ottobre a Sofia, valida per le qualificazioni a euro 2020. Il comitato disciplinare dell’organo di governo del calcio europeo ha inflitto anche un secondo turno a porte chiuse, punizione tuttavia sospesa ...

Gira in città con il monopattino - prende Una multa da mille euro : Protagonista della vicenda un ragazzo di 25 anni torinese: i vigili lo hanno fermato su una pista ciclabile, riscontrando...

Non vai alla visita medica? A Chieti devi pagare Una multasame : Luca Sablone Bisogna comunicarlo tre giorni prima, altrimenti scatta la sanzione: "La misura è necessaria per approdare ad attese più brevi" Hai prenotato un esame o una visita alla Asl e all'ultimo momento non puoi presentarti per colpa di un imprevisto? Potresti incorrere in una multa. Dunque a Chieti i cittadini dovranno comunicare entro 72 ore la volontà di rinunciare alla prestazione, altrimenti scatterà una sanzione ...

Muore in casa per un infarto improvviso lasciando il rubinetto dell’acqua aperto per tre settimane - riceve Una multa da 600 euro : Un uomo è morto nella sua casa in Ontario negli Stati Uniti d’America per un improvviso infarto. Nel momento in cui l’uomo è stato colpito da un infarto stava sciacquando un bicchiere. Morendo improvvisamente, l’uomo ha lasciato il rubinetto dell’acqua aperto. Per tre settimane l’acqua ha continuato a fuoriuscire dal rubinetto perché nessuno se n’era accorto della morte dell’uomo che viveva in una villa isolata nell’Ontario. Dopo ...

Va in giro con Una Ferrari saudita : auto sequestrata e multa salata : I carabinieri hanno fermato la donna al volante del bolide con targa straniera e hanno applicato la legge contenuta nel...

Ippica - Federazione multata : “Abuso posizione dominante nell’organizzazione gare”. Così l’Antitrust apre Una crepa nello sport italiano : Concorrenza sleale nelle corse dei cavalli. A “barare” però non erano i fantini, ma proprio la Federazione italiana sport equestri (Fise), che sfruttava il proprio ruolo per impedire a gruppi e enti di promozione di fare attività. E per questo è stata condannata dall’Antitrust: quasi mezzo milione di euro di multa. Una mezza stangata (la sanzione avrebbe potuto essere più salata), che mette comunque in apprensione i conti ballerini della ...

Il curioso caso del consigliere comUnale di Milano multato per un manifesto 'antifascista' : “Milano città aperta ma dice no alle adunate fasciste e razziste”. Per avere esposto questo striscione dal proprio ufficio in occasione del raduno sovranista organizzato da Matteo Salvini, il consigliere comunale Basilio Rizzo, storico esponente della sinistra cittadina, si è visto recapitare una multa di 500 euro (massimo edittale) dalla Polizia Locale. L'accusa è quella di avere violato il Regolamento del Decoro Urbano del ...

Ubriaco in bicicletta di notte a Modena : rischia Una multa da 8.100 euro : Circolava in bicicletta su una pista ciclabile con un tasso alcolico ben oltre il limite, ovvero pari a 2,40 g/l: rischia di dove pagare 8.100 euro, oltre alla sospensione della patente. La vicenda, ricostruita dalla Gazzetta di Modena, riguarda un ciclista 48enne fermato dalla polizia municipale nella città emiliana in una notte del luglio 2018, poiché, come hanno riportato gli agenti, la bicicletta procedeva con “andatura ...

Offre sesso ai carabinieri per evitare la multa : arrestata Una romena : "Facciamo sesso e non mi multate". Così, un trentatrenne di nazionalità rumena ha tentato di corrompere i carabinieri per evitare che le comminassero una multa dopo aver riscontrato una grave infrazione del codice della strada. Per la donna sono scattate subito le manette.\\I fatti risalgono ad un giorno fa, a Cerignola, graziosa cittadina in provincia di Foggia. Secondo quanto riferisce il quotidiano online Foggiareporter.it, la trentatrenne ...