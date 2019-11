Traffico Roma del 08-11-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 08-11-2019 ore 09 : 30 : CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA ANTICA SU VIA DI BOCCEA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA TORRICOLA VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA ALTRE CODE ...

Traffico Roma del 08-11-2019 ore 09 : 00 : CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA ANTICA SU VIA DI BOCCRA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA TORRICOLA VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA DA POMEZIA ...

Traffico Roma del 08-11-2019 ore 08 : 30 : CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA ANTICA SU VIA DI BOCCRA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA TORRICOLA VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA DA POMEZIA ...

Traffico Roma del 08-11-2019 ore 08 : 00 : CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA ANTICA SU VIA DI BOCCRA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA TORRICOLA VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA DA POMEZIA ...

Traffico Roma del 08-11-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO DISAGI ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 20 : 00 : . SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA., IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA ALL ’APPIA. INTENSO IL Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA CORSO FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI., PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 19 : 30 : . SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA NOMENTANA. INTENSO IL Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA CORSO FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI., SI RALLENTA ANCHE SU VIA SALARIA FRA VIA CORTONA E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO. PER ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 19 : 00 : . Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL ALTEZZA DEL CIMITERO VERANO.. UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA RomaNINA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 18 : 30 : . Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL ALTEZZA DEL CIMITERO VERANO.. UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA RomaNINA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 18 : 00 : . Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL ALTEZZA DEL CIMITERO VERANO.. UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA RomaNINA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 17 : 30 : Luceverde Roma pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto Traffico rallentato per un incidente sulla via del mare all’altezza dell’uscita per Vitinia un altro incidente sul Raccordo Anulare ci sono code dallo svincolo per Bufalotta e la Appia in carreggiata interna in carreggiata esterna code per Traffico intenso tra lo svincolo per Fiumicino e La Romanina per lavori Ci sono lunghe code su via Flaminia dal cimitero Pieve di ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 17 : 00 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELL USCITA PER VITINIA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA. ALLE 19 LAZIO CELTIC ALL’OLIMPICO. DIVIETI ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 16 : 30 : IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA NICOLA LOMBARDI. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. Traffico INTENSO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO DIREZIONE VIA LUISA DI SAVOIA. SUL LUNGOTEVERE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 15 : 30 : IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA NICOLA LOMBARDI. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. Traffico INTENSO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO DIREZIONE VIA LUISA DI SAVOIA. SUL LUNGOTEVERE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE ...